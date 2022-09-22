荣耀新款 MagicBook X 笔记本今日开售：搭载 12 代酷睿 U / H 处理器，4699 元起

IT之家 9 月 22 日消息，荣耀笔记本 MagicBook V 14 2022 和全新荣耀 MagicBook X 系列 2022 款今天开启线上线下全渠道首销！

2022 款 MagicBook X 14 和 MagicBook X 16 笔记本发布于 9 月 15 日，均搭载 12 代酷睿 U 和 H 系列 i5 处理器，首发价 4699 元起。

IT之家了解到，2022 款 MagicBook X 14 和 MagicBook X 16 笔记本均搭载了 i5-1235U 和 i5-12500H 处理器，前者为 10 核规格，后者为 12 核规格。标配 16GB LPDDR4x 内存和 512GB SSD。

屏幕方面，2022 款 MagicBook X 14 搭载了 14 英寸的 16:10 屏，2240*1400 像素，100% sRGB 色域，300 尼特亮度； MagicBook X 16 配备 16 英寸的 16:10 屏，1920*1200 像素，100% sRGB 色域，300 尼特亮度。官方称，新款笔记本增加了电子书模式，拥有媲美纸质书的阅读体验。

软件功能方面，新款笔记本荣耀互联全新升级，荣耀笔记本不仅实现与荣耀手机和大屏之间智慧互联，新增换机克隆、荣耀分享功能，互联新体验。