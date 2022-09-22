微软 Win11/10 发布可选更新修复夏令时 Bug，下个月将推通用补丁

IT之家 9 月 22 日消息，上个月，有报告称一些 Windows 客户由于夏令时 (DST) 错误 Bug 而遇到问题。智利用户受到影响的主要原因是，智利政府宣布将从 9 月 4 日（而不是 9 月 10 日）开始将该地区的时钟提前一小时，以及其他时区更新。

这导致与 Outlook、日历、第三方应用程序、日志、Kerberos 身份验证等中的错误时间相关的问题。事实上，微软指出，即使是智利以外的用户，如果他们连接到该国的服务器，也可能会受到影响。当时，微软发布了一些临时解决方法，现在官方修复已经推出。

IT之家获悉，目前，该补丁以 KB5017380 的形式作为累积预览更新提供。此更新最初仅向内测人员推出，但现在也作为可选更新提供给非内测人员。

请务必注意，由于这是作为预览版提供的可选更新，因此不会自动推送。用户必须手动检查 Windows Update 中的更新的“探索者”体验。

微软表示，此更新将修复以下 Windows SKU 的 DST 问题：

Windows 10 版本 1809

Windows 10 版本 20H2

Windows 10 版本 21H1

Windows 10 版本 21H2

Windows 10 版本 22﻿H2

Windows 11 2022

Windows 11

那些想要等待更新普遍可用的用户将不得不等到下个月的星期二补丁，也就是 10 月 11 日累积更新。

《微软警告：夏令时可能引发 Win7-Win11 出现问题》