Win11 开发预览版 Build 25206 发布：外部显示器新增动态刷新率功能

IT之家 9 月 22 日消息，Windows 11 预览版 Build 25206 已向开发频道推送，带来几个显著的变化，包括在外部显示器上使用动态刷新率的能力，还改变了 SMB 认证的处理方式。

IT之家附：

Windows 11 build 25206 主要变化和改进：

[通用]

更新后的“用...... 打开（Open with）”对话框现在可供开发频道中的所有 Windows Insiders 使用。

[图形]

Windows Insiders 现在可以通过在外部显示器上使用动态刷新率（DRR）来节省电量，要启用这个设置，必须有一个支持 VRR（可变刷新率）的 120+Hz 显示器，以及安装 WDDM 3.1 驱动程序。要开启动态刷新率，可进入设置 > 系统 > 显示 > 高级显示，并在刷新率下进行选择。

[文件资源管理器]

从文件资源管理器主页搜索将在细节视图中显示云文件的最近的文件活动。

[输入]

在密码字段上使用剪贴板历史（WIN + V）的改动。