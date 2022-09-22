Win11 开发预览版 Build 25206 发布：外部显示器新增动态刷新率功能

IT之家 9 月 22 日消息，Windows 11 预览版 Build 25206 已向开发频道推送，带来几个显著的变化，包括在外部显示器上使用动态刷新率的能力，还改变了 SMB 认证的处理方式。
IT之家附：
Windows 11 build 25206 主要变化和改进：
[通用]
更新后的“用...... 打开（Open with）”对话框现在可供开发频道中的所有 Windows Insiders 使用。
[图形]
Windows Insiders 现在可以通过在外部显示器上使用动态刷新率（DRR）来节省电量，要启用这个设置，必须有一个支持 VRR（可变刷新率）的 120+Hz 显示器，以及安装 WDDM 3.1 驱动程序。要开启动态刷新率，可进入设置 > 系统 > 显示 > 高级显示，并在刷新率下进行选择。
[文件资源管理器]
从文件资源管理器主页搜索将在细节视图中显示云文件的最近的文件活动。
[输入]
在密码字段上使用剪贴板历史（WIN + V）的改动。
以下是 Build 25206 中的错误修复：
[通用]
OneDrive 设置不再会在电脑每次重启时意外地要求获得设置权限。
修复了影响一些内部人员的 explorer.exe 的高命中率问题。
[设置]
修正了在搜索和选择某些 Narrator 相关设置时可能发生的设置崩溃。
[搜索] 修正了一个搜索崩溃的问题。
修复了在过去几个版本中影响一些内部人员的高命中率搜索崩溃问题。
[其他］
如果将 Windows 沙盒窗口贴到屏幕的一侧，它现在应该能正确地调整大小。
修正了一个问题，该问题在某些崩溃后可能导致 Windows 错误报告的内存泄漏。
如果焦点在桌面上，那么按 ALT+F4 和回车键现在应该关闭电脑，而不是先移动键盘焦点。
计算机图标现在又显示在关闭 Windows 对话框中。