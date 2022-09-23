法官批准马斯克：放弃收购推特理由中可增加“吹哨人 780 万美元补偿”

北京时间 9 月 23 日早间消息，据报道，特斯拉掌门人埃隆・马斯克和推特之间的“诉讼大战”出现了新的转折。之前，推特公司曾经向一名“吹哨人”支付 780 万美元离职补偿金，法官周四表示，马斯克可以用这一离职补偿金存在的问题来作为他退出推特 440 亿美元收购交易的一个理由。

在推特起诉马斯克之后，马斯克很快提出了反诉。周四，负责此案的特拉华州法官 Kathaleen St. J. McCormick 裁决称，马斯克可以修改反诉内容，增加有关推特向吹哨人 Peiter Zatko 支付离职补偿金的信息。

马斯克指控称，推特向 Zatko 支付离职补偿金时并未获得他的批准，这一举动违反双方签署的收购协议。

7 月，推特将马斯克告上法庭，希望法庭迫使马斯克以每股 54.2 美元收购公司。这一诉讼将从 10 月 17 日开始审判，审判为期 5 天。

据报道，法官此次裁决对马斯克一方颇为有利。这次诉讼大战引发了舆论关注，法庭已经发出一系列传票，其中包括马斯克律师方向推特联合创始人、前任首席执行官杰克・多西发出的传票。之前，多西强烈支持马斯克收购推特。

“吹哨人”Zatko 之前曾经担任推特的信息安全负责人，最近向美国政府举报推特内部存在的诸多安全问题，他尤其还提到，自己曾经对推特用户中存在的机器人账号和虚假账号数量提出疑问，但是被管理层无视。

本月，Zatko 在美国国会参议院司法委员会参加听证会，他表示，推特内部的网络安全问题很严重，甚至已经威胁到美国的国家安全。

对于 Zatko 的举报，推特回应称，此人已经在今年初因为绩效问题被解雇。另外，Zatko 对于推特的举报充满了有关公司、个人隐私保护和数据安全制度的“虚假描述”，缺乏重要的背景信息，而且存在许多不准确和不一致。

对于法官周四的裁决，推特官方尚未发表评论。对于马斯克要求在反诉内容中增加 Zatko 离职补偿金的问题，推特律师方并未反对。

周四，McCormick 法官表示，只要是有利于诉讼的审判，只要有事实基础，特拉华州的法律允许对起诉内容进行自由修改。

马斯克原定斥资 440 亿美元收购推特，但是后来改变主意。他认为在推特网站 2.3 亿总用户中存在大量的机器人账号和虚假账号，但推特并未向他提供准确信息。推特反驳称，这只不过是马斯克的一个借口，在签署收购协议之后，马斯克现在开始上演“后悔”。

本月初，McCormick 法官批准马斯克可以修改诉状，增加 Zatko 提到的推特安全问题，比如有关计算机安全、个人隐私保护和机器人账号的内容。不过马斯克原本还希望法庭能够推迟审判，这样可以挖掘更多吹哨人的内容，但是这一要求并未获得法官支持。

在本周二的一个参议院司法委员会听证会上，Zatko 的举报也被提及。美国联邦贸易委员会（FTC）主席莉娜・可汗表示，她对 Zatko 举报的一项内容感到震惊，即推特 2011 年曾经和 FTC 签署了有关加强平台安全、尊重用户隐私的协议，但是在是否遵守这一协议上，推特误导了监管部门。

莉娜表示，一些公司把 FTC 的命令当作建议，这是一个严重问题，现在 FTC 制定了一个计划，准备采取更严格措施。她也表示，推特和 FTC 在 2011 年签署的协议已经是一个遗留问题，FTC 的团队准备逐步放弃这一协议，制定更加明确的监管制度，确定公司行为的详细边界。

分析师盛表示，莉娜在美国国会的作证不利于马斯克，马斯克无法利用推特不遵守和 FTC 的安全协议作为取消收购协议的理由。这位分析师表示，莉娜的说辞使主审法官很难说“后续的 FTC 处罚措施将会成为影响收购协议的重大不利影响。”

在此案中，马斯克千方百计强调推特没有在机器人账号和虚假账号上做到透明，此外推特还存在 Zatko 举报的网络安全乱象，这些问题足以成为改变收购协议的“重大不利影响”，按照特拉华州法律，马斯克有权放弃交易。