马斯克和父亲关系复杂，承认小时候家里有矿

北京时间 9 月 23 日消息，马斯克在回应一条称他来自于南非拥有翡翠矿的家庭的推文时说，他拥有一半的矿产，年轻时曾在家里看到一盒低质量翡翠的小珠宝。

十几岁的马斯克曾经口袋里插着翡翠走在纽约的街道上。根据他父亲的回忆，当他父亲睡觉时，当时 16 岁的马斯克决定在纽约第五大道向世界上最有名的珠宝商之一 Tiffany 出售翡翠。马斯克和他的兄弟走进 Tiffany，说：“你想买一些翡翠吗？”。埃罗尔在接受采访时回忆道。他们卖了两颗翡翠，一颗是 800 美元，另一颗是 1200 美元。

几天后，他的家人们来到商店，发现 Tiffany 正在以 24,000 美元的价格出售现在镶嵌在戒指上的 800 美元的翡翠 —— 加价是马斯克收到的宝石价格的 30 倍。从那以后，埃罗尔一直将这个故事作为零售如何运作的客体课程。埃罗尔说，他对这件事感到惊讶，但并不担心。

这位世界上最富有的人说，自从父亲“90 年代没钱”以来，他和他的兄弟为他们的父亲埃罗尔・马斯克提供资金。在周三（9 月 21 日）的一条推文中，马斯克说：“从那时起，我和我的兄弟在经济上支持了他和他在南非的大家庭，提供经济支持的条件是他不要做坏事。但不幸的是，他确实做了坏事。”

虽然目前还不清楚马斯克所说的父亲做的“坏事”是什么意思，但他在 2017 年接受采访时称他的父亲为“糟糕的人”。他在采访中说，你能想到的每件邪恶的事情，他（指父亲）都做了。

马斯克和父亲和之间的关系似乎很复杂。马斯克 2017 年出版的官方传记里称，马斯克和他的前妻“不允许他们的孩子与埃罗尔见面”。

然而，在周三（9 月 21 日）的一个采访中，他的父亲埃罗尔表示，他看过他的孙子弹钢琴，最近还在得克萨斯州见到了他的儿子。