宁德时代考虑将换电业务拓展至国际市场

IT之家 9 月 23 日消息，据 CNBC 报道，世界最大的电动汽车电池制造商宁德时代的一位高管表示，该公司正在评估是否将换电业务扩展至欧洲市场。

今年 1 月，宁德时代宣布进军换电产业，发布换电服务品牌 EVOGO 及组合换电整体解决方案，计划在 10 个城市首批启动换电服务。宁德时代组合换电整体解决方案由“换电块、快换站、App”三大产品共同构成。今年 4 月，宁德时代 EVOGO 换电服务在厦门正式启动，这也是该服务落地的首个城市。

而一直布局换电市场的蔚来，其联合创始人秦力洪本周告诉路透社，该公司计划在 2025 年之前，在中国境外建立 1000 个换电，其中大部分在欧洲。

IT之家了解到，宁德时代海外商业应用执行总裁 Li Xiaoning 周四在接受 CNBC 采访时说，该公司也在评估将其电池交换产品扩展到欧洲。“我们正开始评估与许多合作伙伴的潜在合作。我们需要了解实践中的细节，”他补充说，“我们考虑的事情有很多。产品技术是一件事，另一件事是商业案例、法规、当地规则，还有其它我们也需要考虑的因素。”

如果宁德时代将业务扩展到海外，可以帮助外国汽车制造商向客户提供换电服务，而不必自己建立昂贵的基础设施。

宁德时代正面临着各种挑战，包括锂等原材料成本的上升，但是由于对电动汽车的需求继续保持强劲，该公司第二季度的利润仍然实现了翻番。

另据彭博社报道，中国电池制造商宁德时代的欧洲区总裁 Matthias Zentgraf 在接受采访时表示，该公司考虑在欧洲开设第三座工厂，目前正在进行内部讨论，但是尚未有明确的决定。Zentgraf 称：“如果没有需求，我们将不会建立第三家工厂。”