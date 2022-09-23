Firefox 开发商 Mozilla 称苹果谷歌微软操作系统锁定浏览器，限制用户自由选择

IT之家 9 月 23 日消息，Firefox 背后的非营利组织 Mozilla 表示，微软、苹果和谷歌等科技巨头会引导用户使用自己的浏览器。Mozilla 声称，控制流行操作系统和网络服务的公司利用他们的地位基本上剥夺了消费者的选择权。

Mozilla 发布了一份题为“五个围墙花园：为什么浏览器对 Internet 至关重要以及操作系统如何阻碍它们”的报告。该报告重点关注人们如何使用网络浏览器。毋庸置疑，当今最流行的网络浏览器是谷歌 Chrome、苹果 Safari 和微软 Edge。Firefox 紧随其后，但 Mozilla 声称这三种最受欢迎的浏览器因其母公司而享有更大的用户群。

IT之家获悉，该报告认为，科技巨头采用各种方法使切换网络浏览器变得困难或不可能。这不仅降低了质量和体验，还可能增加风险。Mozilla 列出了五个“操作系统自我偏好对消费者造成伤害”的例子。

有限或令人沮丧的选择：操作系统提供商使消费者难以或不可能切换浏览器，最终消除了他们自己选择的能力。还阻碍了现有竞争对手，阻碍新产品进入市场并提供更多选择。

较低的质量：如果消费者付出的货币价格为零（如浏览器的情况），则可能期望提供商在质量上展开竞争。但如果没有来自独立浏览器的有效竞争，消费者可能会收到质量较低的产品。

较低的创新：与质量相关的是创新。消费者错过了发展（例如，改进的特性和功能）。破坏性创新的可能性降低可能伴随着消费者选择的减少。

隐私性差：可能会给消费者留下强制数据共享、数据滥用或其他隐私损害的产品。这些结果可能表明无效竞争导致质量低下。

不公平的合同：如果没有适当的选择，消费者可能会被迫签订具有剥削性或不公平性的合同。

Mozilla 这样的说法并不新鲜，更重要的是，并非完全没有根据。微软 Windows、苹果 iOS 和 macOS，以及谷歌安卓，此前曾被指控引导用户并间接限制他们对网络浏览器的选择。这些公司还因被认为是扭曲消费者或巧妙地限制和影响用户的选择而面临诉讼。