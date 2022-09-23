无论是否佩戴 AirPods Pro 2 无线耳机，苹果新款 MagSafe 充电盒都支持 iPhone 小组件显示其电量状态

IT之家 9 月 23 日消息，苹果的 AirPods Pro 2 无线耳机现在已经交付给首批客户，并且曝光了一个小功能，即使 AirPods 耳机佩戴在用户耳朵中，MagSafe 充电盒也可以将其充电状态播送到 iOS 电池小组件。

对于其他 AirPods 型号，包括 AirPods Pro 第一代 ，用户必须将耳塞放在充电盒中才能读取充电盒本身的电池状态。使用 AirPods Pro 2 耳机，电池小组件现在将显示充电盒和 AirPods 状态，无论 AirPods 耳机是否在充电盒中。

AirPods Pro 2 充电盒内置 U1 芯片，可通过精确定位实现 Find My 查找。因此，U1 芯片似乎使充电盒能够通过高频超宽带播送其电池状态，而不必依赖通过 AirPods 进行的蓝牙连接。

IT之家获悉，与初代 AirPods Pro 相比，AirPods Pro 2 售价 249 美元（国行 1899 元），采用 H2 芯片，具有更高的音频质量、更长的电池续航和高达 2 倍的降噪效果。用户可以直接使用耳机柄的触控操作控制媒体播放和音量调节、改进内置皮肤检测传感器，可以更准确地打开或关闭音频播放，以及新的 XS 耳塞选项。