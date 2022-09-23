苹果 Apple Watch Ultra 专属特色应用《警笛》《水深》已推出

IT之家 9 月 23 日消息，苹果 Apple Watch Ultra 已上市开售，在此之前特色应用《Siren》 （警笛）和《 Depth 》（水深）应用程序已经上架 App Store 商店。

除了 Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 之间的硬件差异之外，还有一些专门针对后者的应用程序。苹果的《警笛》和《水深》应用程序无疑会预装在 Apple Watch Ultra 上，但它们现在也出现在 App Store 中。

如果用户迷路或受伤，《警笛》专为紧急情况而设计，以引起人们对其位置的注意。长按 Apple Watch Ultra 上的 操作按钮时，《警笛》会发出独特的 86 分贝声音模式，最远可在 600 英尺（180 米）外听到。

IT之家获悉，《水深》应用程序适用于水下 130 英尺（40 米）的休闲活动，从浮潜、自由潜水到简单地在游泳池玩耍。

用户可以看到他们当前的深度、水温、水下持续时间以及他们达到 130 英尺（40 米）的最大深度。它可以在 Apple Watch Ultra 被淹没后立即自动激活，或者像任何其他应用程序一样手动启动。

这两个应用程序专门用于苹果 Apple Watch Ultra 型号，Apple Watch Ultra 型号将预装这两个应用程序，如果用户选择删除预装应用程序，但后续，他们将能够从 App Store 重新下载这两个应用程序。