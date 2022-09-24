追踪马斯克、扎克伯格私人飞机的 Facebook 用户被封号

9 月 24 日消息，追踪特斯拉首席执行官埃隆・马斯克（Elon Musk）和 Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）私人飞机轨迹的美国小伙杰克・斯威尼（Jack Sweeney）声称，Facebook 封禁了他的追踪账号。

斯威尼在推特上分享了 Facebook 向他发送通知的截图，该通知称，斯威尼追踪马斯克私人飞机的页面未被展示，因为它违反了 Facebook Pages 相关政策。Facebook 发言人没有立即回复置评请求。

斯威尼表示，Facebook 的电子邮件没有透露更多细节，包括为何其账户被封禁，此举导致他用来跟踪马斯克私人飞机的机器人程序在其他网站上也崩溃了。斯威尼说：“我提出了上诉，但始终没有收到回复。”

斯威尼是中佛罗里达大学的学生，他追踪马斯克、扎克伯格等名人私人飞机的页面过去也曾受到限制。Facebook 页面可能会因为发布误导性内容、宣扬仇恨言论或违反网站社区标准而被删除，其中包括“可能会对个人安全造成损害的内容”。

此前，斯威尼曾辩称，他不认为这些账户构成了重大安全威胁，因为这些数据已经可以通过 ADS-B Exchange 等公共空中交通跟踪网站获得。他还说，他只是通过抓取网站的机器人把数据放在推特上。

在 Facebook 上，斯威尼没有任何其他私人飞机跟踪账户。但同样为 Facebook 母公司 Meta 所有的 Instagram，并未删除重复的 @elonmusksjet 账号。相比之下，Instagram 页面只有大约 1.1 万名粉丝，而 Twitter 上的 @ElonJet 账户有近 50 万人关注。

斯威尼过去就曾表示，他担心社交媒体网站可能会试图封禁他的账户，特别是在他首次得知马斯克计划收购推特的时候。当时，他说自己在 Facebook 和 Instagram 上创建了备份页面。

斯威尼于 2020 年 6 月首次创建 @ElonJet 账号，并在今年 1 月份登上头条新闻，原因是马斯克提出向其支付 5000 美元以关闭追踪他行程的推特账户。这位亿万富翁告诉斯威尼，他担心自己的安全，并且不喜欢被疯子开枪打死的想法。斯威尼拒绝了马斯克的报价，并要求获得 5 万美元，但被马斯克拒绝。

马斯克并不是斯威尼唯一追踪的人。今年 5 月，这位大学生表示，他发现了扎克伯格的新私人飞机。此前，这位 Facebook 创始人似乎在斯威尼首次在推特上分享他的下落后不久更换了飞机。

虽然斯威尼最初拒绝了马斯克的提议，但他表示，他并不反对以合适的价格删除跟踪账户。今年早些时候，他称自己不再在推特上追踪亿万富翁投资者马克・库班（Mark Cuban）的飞机，因为后者以提议向他提供商业建议作为交换。