特斯拉汽车梦的真正践行者，这些人是马斯克的左膀右臂

北京时间 9 月 24 日消息，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 目前正一人运营多家雄心勃勃的科技公司，在担任特斯拉、SpaceX CEO 的同时还成立了脑机接口公司 Neuralink、隧道挖掘公司 Boring Co。而且，他还在忙着与推特打官司。

由于分身乏术，马斯克需要依靠一个庞大的高级副手团队来执行具体事务。在特斯拉，现在有超过 20 人负责维持特斯拉的业务运转。他的直接下属经常随着公司战略或组织结构的变化而变化，偶尔也会被这位反复无常的首席执行官“当场解雇”，或者主动辞职。

27 位高级副手

根据外媒汇总的数据，截至 2022 年 9 月，马斯克在特斯拉的直接下属有 27 人。这些数据来自对特斯拉现任和近期在公司任职的员工采访、领英个人资料、特斯拉内部和公开记录，可能不包括所有向他汇报的人。

马斯克的这些直接下属主要集中在美国，超过 90% 是男性。尽管他已经把特斯拉总部从加州迁往了得州，但是大约仍有一半直接下属 (14 人) 留在了加州。得州只有 7 人，占比为 22%。

马斯克直接下属的地区分布

这其中包含了特斯拉 CFO 扎克・科克霍恩 (Zachary Kirkhorn)、人力资源总监艾莉・阿里巴洛 (Allie Arebalo)、全球供应链管理副总裁罗尚・托马斯 (Roshan Thomas)、得州工厂负责人奥米德・阿夫沙尔 (Omead Afshar)、汽车软件副总裁大卫・刘 (David Lau)、硬件设计工程副总裁皮特・班农 (Pete Bannon) 等。

任务艰巨

随着特斯拉努力让得州奥斯汀和德国格伦海德的新工厂进入全面投产，并在其它许多目标上取得进展，马斯克将需要依靠这些高级副手们。

马斯克已告诉股东和粉丝，特斯拉将在今年“解决完全自动驾驶 (FSD) 问题”，改善汽车服务和维修，并在 2023 年年中开始交付 Cybertruck 皮卡。他还表示，特斯拉将加强其电池制造能力，目标是今年能够自行生产容量为 100 吉瓦时的 4680 型电池，这足以为 100 多万辆特斯拉汽车提供动力。

特斯拉 4680 型电池

而且，马斯克的直接下属最近也需要在经济形势不确定的情况下进行裁员。马斯克在今年 5 月底突然宣布大幅裁员，当时特斯拉面临挑战性的第二季度，正值俄乌战争爆发和疫情持续之际。

今年 6 月，特斯拉关闭了位于加州圣马特奥的整个自动辅助驾驶系统 (Autopilot) 办公室，并解雇了至少部分员工。这些员工此前被批准远程工作，但不认同马斯克要求每周在特斯拉办公室至少工作 40 小时的命令。今年 6 月，马斯克在写给特斯拉员工的一封电子邮件中提到，他对经济“感觉非常糟糕”。

中国高管

在马斯克的直接下属中，有三人在美国以外的国家工作，其中一人就是特斯拉全球副总裁、大中华区总裁朱晓彤。

朱晓彤在 2014 年 4 月加入特斯拉，担任特斯拉中国超级充电站项目总监，同年 12 月接任特斯拉全球副总裁兼中国区总裁，2018 年负责特斯拉上海工厂的建设运营，2019 年又晋升为大中华区总裁。

朱晓彤与马斯克

特斯拉目前在中国的一个主要业务就是上海超级工厂，该工厂不但要满足中国市场需求，还成为了出口枢纽。中国乘联会公布的数据显示，今年 8 月，特斯拉批发销量为 76,965 辆，出口占据 42,463 辆，国内零售 34,502 辆。今年 1-8 月，特斯拉已完成交付 399,939 辆，距离 2021 年全年交付量 484,130 辆仅相差 8 万多辆，其中出口总数近 16 万辆，国内交付 24 万多辆。

疫情期间，特斯拉上海工厂的生产面临严峻挑战。知情人士称，朱晓彤从 3 月 28 日开始一直住在上海超级工厂里，负责监督和保障工厂的运营。

马斯克曾多次称赞上海工厂，认为上海超级工厂很难被超越。“我必须承认，我们的上海团队真的非常出色。”他表示。

马斯克是个工作狂，喜欢加班的员工，自己也曾经睡在工厂。因此，他对中国人的勤奋精神称赞不已。“中国有很多非常有才华、勤奋的人，他们坚信制造业。他们不仅会熬夜，凌晨三点也兢兢业业地工作，甚至根本不离开工厂。而美国人则尽量不去上班。”马斯克今年 5 月份时曾这么说。

特斯拉上海工厂

近日，特斯拉上海工厂完成了扩产工作。上海企事业单位环境信息公开平台获悉，特斯拉上海超级工厂（一期）第二阶段的产线优化项目在 9 月 1 日竣工并开始调试，预计验收期限为 9 月 1 日至 11 月 30 日。该项目投资总额高达 12 亿元人民币，是在特斯拉现有工厂内进行扩建，主要通过提高生产节拍来扩大产能。去年 11 月公布的环评报告显示，产线优化项目主要为冲压车间、车身车间、涂装车间、总装车间以及物流操作中心的扩建。

离职的不少

尽管特斯拉人工智能高级总监安德烈・卡帕西 (Andrej Karpathy) 并不在被马斯克裁掉或解雇的人员之列，但他在 7 月份正式宣布从特斯拉辞职。Autopilot 负责人阿肖克・埃卢斯瓦米 ( Ashok Elluswamy) 暂时直接向马斯克汇报工作。

内部文件显示，其它在 2022 年离开特斯拉的马斯克直接下属包括前内华达州超级工厂副总裁克里斯・利斯特 (Chris Lister)、特斯拉员工关系高级总监让・弗雷泽 (Jean Frazier)。

特斯拉前法务部门负责人戴维・塞尔 (David Searle) 仍在公司工作，但内部人士表示，他们预计塞尔将在未来几个月离职，因为他此前管理着十多名员工，而现在在内部组织结构图上只有一个直接下属。

根据公开和内部记录，特斯拉高级法务总监蒂娜・埃斯金 (Dinna Eskin) 现在担任公司法务部经理，实际上是该公司的法律总顾问。自 2019 年底以来，特斯拉一直没有正式聘用过拥有法律总顾问头衔的人。