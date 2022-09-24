特斯拉弗里蒙特工厂大量员工加班到凌晨，第三季度交付量有望激增

IT之家 9 月 24 日消息，尽管特斯拉 CEO 埃隆-马斯克此前说过，特斯拉可能会限制季度末的疯狂增长，但这家汽车制造商的产量似乎每个季度都在稳步提升，甚至每个季度末都会达到一个全新的水平。

特斯拉呼吁，希望任何有空的员工能够以任何可能的方式提供帮助，所有这些努力都是为了在季度结束前进一步增加公司的交付量。

本季度仅剩一周时间，对特斯拉来说，现在正处于“决战时刻”。用户 Aristotle Sacramento（@arisyabish）放出了一系列照片，表明特斯拉弗里蒙特工厂的停车场目前已经停满了员工的车。

“我一般会把车停在特斯拉标志前，但今天，因为是季度末，它就像是一个挤满了人的房子。你猜猜现在是几点？是凌晨 3 点 56 分！但我敢跟你打赌这时候依然会有人来抢停车位。”

IT之家了解到，特斯拉在每个季度前半阶段都会将其产品从其工厂出口到最远的市场交付，而随着季度接近尾声，特斯拉将更加注重本土市场的交付量。出于这个原因，特斯拉上海、柏林、弗里蒙特的工厂都开始变得热闹起来。

特斯拉这种季末冲刺的策略之前已经多次帮助他们提高交付量，而弗里蒙特工厂是唯一一家能生产所有四款车型的特斯拉超级工厂。

目前上海超级工厂只能生产 Model 3 和 Model Y，而柏林工厂和得州工厂则只能生产 Model Y，至少目前是这样。

有特斯拉投资者表示很高兴看到这一情境，因为特斯拉第二季度报告的汽车交付量为 254695 辆，比第一季度的 310048 辆有所下降，所以他们对于第三季度充满了期待。

此前有分析师参观了特斯拉弗里蒙特工厂，他预计这一工厂在四季度将交付 14.5 万辆电动汽车，上海超级工厂交付 24.6 万辆，柏林超级工厂和得克萨斯超级工厂各交付 6 万辆，4 座工厂合计交付 51.1 万辆。

虽然三季度还未结束，特斯拉这一季度的产量和交付量也还不得而知，但分析师认为，四季度交付 51.1 万辆，将会创下特斯拉季度交付量新高。

值得一提的是，特斯拉目前产量和交付辆最高的一个季度，分别是去年四季度和今年一季度，去年四季度生产 30.584 万辆，交付 30.86 万辆；今年一季度生产 30.54 万辆，交付超过 31 万辆。

从目前已知情况来看，经过七月份的升级改造后，特斯拉上海超级工厂的产能可以达到每周 14000 辆 Model Y 和 8000 辆 Model 3，预计一年产量至少可达 75 万辆，最高可达 110 万辆。也正因此，特斯拉上海超级工厂已经是特斯拉目前产能最高的一家工厂。