官方确认小米 Civi 2 搭载骁龙 7 Gen 1 芯片，拍摄速度提升

IT之家 9 月 24 日消息，小米 Civi 2 新品发布会将于 9 月 27 日下午 2 点召开。据官方此前预热，小米 Civi 2 整机重 171.8 克，厚 7.23 毫米，主打“轻薄好手感”，并将联名 Hello Kitty。此前有爆料称 ，小米 Civi 2 将采用高通骁龙 7 Gen 1 芯片。

今日，小米官方公布了该机的配置信息，确认小米 Civi 2 搭载骁龙 7 Gen 1 处理器。小米官方表示，骁龙 7 Gen 1 移动平台采用骁龙 8 系旗舰处理器同架构 ISP，每秒处理 25 亿像素，拍摄速度大幅提升。同时，骁龙 7 Gen 1 移动平台有 8 大核心模块承自骁龙 8 系旗舰处理器，性能提升 10%、渲染提升 20%、AI 算力提升 30%，能为用户带来更多智能影像体验。

IT之家了解到，骁龙 7 Gen 1 采用三星 4nm 制程工艺，包含 1 个 2.4GHz 的 A710 超大核、3 个 2.36GHz 的 A710 的大核以及 4 个 1.8GHz 的 A510 小核。骁龙 7 Gen 1 采用 Adreno 662 GPU，提供比其前身快 20% 的性能。还配备 X62 5G 调制解调器，能够实现 4.4Gbps 下载速度和双 5G 连接。支持 WiFi-6E 和蓝牙 5.3 以及 Snapdragon Sound 和 aptX 。

据小米官方此前预热，小米 Civi 2 将搭载索尼 IMX766 5000 万像素后摄。前置影像方面，该机搭载一颗 3200 万专业主摄和一颗 3200 万超广角主摄，打造全新“仿生双眸，氛围人像”，并且该机前置多色温四柔光灯，让用户在不同场景下可选不同的光影效果。

小米 Civi 2 内置了 4500mAh 电池，支持 67W 有线快充，官方表示 40 分钟即可充至 100%。同时，小米 Civi 2 采用 1920Hz 高频 PWM 调光的屏幕，官方声称“暗光下减少视觉疲劳，观看舒适更护眼”。

小米 Civi 2 将拥有黑色、白色、粉色、蓝色四款配色，其中白色的“小白裙”配色手机后壳拥有百褶纹设计，应该是小米 Civi 2 主打配色。小米 Civi 2 采用 AG 玻璃机身与无注塑断点中框，配备杜比听筒双扬。对于小米 Civi 2 的居中药丸挖孔，小米手机产品经理魏思琪表示小米 Civi 2 的前摄专注影像体验，没有其他惊喜。