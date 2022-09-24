产量大增，V社宣布有望在今年年底内完成所有 Steam Deck 掌机预订订单

IT之家 9 月 24 日消息，9 月 20 日，V 社发文称，正在加速处理 Steam Deck 掌机的预订。这是主要是因为其加快了生产速度，并生产速度再次超出了官方的预期。V社表示，官方目前正在处理原本排在第四季度的预订。

今日，Steam Deck 官方账号在社交平台上再次更新了其生产进度。V 社表示， Steam Deck 掌机的生产速度比以往任何时候都快，V社有望在今年年底内完成所有 Steam Deck 掌机预订订单。

Steam Deck 搭载了 AMD 的 Van Gogh APU，其 CPU 部分采用了 Zen2 架构，4 核规格，2.4 GHz 到 3.5 GHz。GPU 部分，Van Gogh APU 集成了 8 CU 的 RDNA2 GPU ，频率 1.0 GHz 到 1.6 GHz，性能为 1.6TFops FP32。整个 SoC 的 TDP 为 4 到 15W，支持 LPDDR5 内存，容量为 16GB。

为了提升产能，Valve 在 5 月下旬变更了 Steam Deck 存储规格，部分 Steam Deck 掌机将搭载 NVMe PCIe Gen3 x2 SSD。虽然规格缩水，但 Valve 称其游戏性能不受影响。

IT之家了解到，V 社此前宣布，Steam Deck 将在今年晚些时候于日本、韩国、台湾地区及香港地区发售，已在这四个地区开启预约，Steam Deck 港版的起售价为 3288 港元（约 2827.68 元人民币），台版的起售价为 13380 新台币（约 3023.88 元人民币），日版的起售价为 59800 日元（约 3019.9 元人民币），韩版的起售价为 589000 韩元（约 3039.24 元人民币）。