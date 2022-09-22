苹果推出 iOS 16.1 Beta2 公开测试版：电池状态栏微调，修复多个 Bug

IT之家 9 月 22 日消息，苹果今天向公众测试者发布了即将到来的 iOS 16.1 Beta2 公测版（20B5050f），距离首个 iOS 16.1 公开测试版发布已有一周时间。此外，苹果还推出了 iPadOS 16.1 的最新公开测试版和 watchOS 9.1 的新公开测试版。

苹果表示，iOS 16.1 将引入实时活动 API，这是一项互动通知功能，从而让你更好地了解到当下所发生的事情。实时活动将可与 iPhone 14 系列中的锁屏和动态岛等功能配合，但目前还没有开发者适配，所以你就算安装了测试版也看不到它们。

该更新包括美国的清洁能源充电功能，使 iPhone 有选择地在有低碳排放电力的时候充电，另外它还为智能家居系统 Matter 奠定了基础，这是苹果将要支持的智能家居标准。

除此之外，苹果 iOS 16.1 的第二个开发者测试版调整了电池状态栏图标的设计，增加了一个充电指示灯。它还改变了电量显示的字体，更新了锁屏充电指示灯，并修复了一个复制和粘贴 Bug。

在 iOS 16.1 Beta2 中，电池设置里中的电池健康选项改成了电池健康与充电，独立 5G 的开关没有了。iOS 16.1 Beta 2 还修复了 Beta 1 中出现的 iPhone 14 系列 GPS 故障的问题，现在已经可以稳定导航了。

其他新功能包括可删除的钱包应用，对锁屏定制界面的改变，以及更多，详情可参见IT之家此前报道的 iOS 16.1 更新指南《苹果 iOS 16.1 开发者预览版 Beta 2 发布：电池百分比细节改进，修复频繁粘贴许可弹窗》。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表》