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苹果推出 iOS 16.1 Beta2 公开测试版：电池状态栏微调，修复多个 Bug

2022/9/22 6:46:08 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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感谢IT之家网友 个个呀Sittihel会唱歌的小警铃榆吢MartinTan7某人 的线索投递！

IT之家 9 月 22 日消息，苹果今天向公众测试者发布了即将到来的 iOS 16.1 Beta2 公测版（20B5050f），距离首个 iOS 16.1 公开测试版发布已有一周时间。此外，苹果还推出了 iPadOS 16.1 的最新公开测试版和 watchOS 9.1 的新公开测试版。

苹果 iOS 操作系统

苹果表示，iOS 16.1 将引入实时活动 API，这是一项互动通知功能，从而让你更好地了解到当下所发生的事情。实时活动将可与 iPhone 14 系列中的锁屏和动态岛等功能配合，但目前还没有开发者适配，所以你就算安装了测试版也看不到它们。

该更新包括美国的清洁能源充电功能，使 iPhone 有选择地在有低碳排放电力的时候充电，另外它还为智能家居系统 Matter 奠定了基础，这是苹果将要支持的智能家居标准。

除此之外，苹果 iOS 16.1 的第二个开发者测试版调整了电池状态栏图标的设计，增加了一个充电指示灯。它还改变了电量显示的字体，更新了锁屏充电指示灯，并修复了一个复制和粘贴 Bug。

在 iOS 16.1 Beta2 中，电池设置里中的电池健康选项改成了电池健康与充电，独立 5G 的开关没有了。iOS 16.1 Beta 2 还修复了 Beta 1 中出现的 iPhone 14 系列 GPS 故障的问题，现在已经可以稳定导航了。

其他新功能包括可删除的钱包应用，对锁屏定制界面的改变，以及更多，详情可参见IT之家此前报道的 iOS 16.1 更新指南《苹果 iOS 16.1 开发者预览版 Beta 2 发布：电池百分比细节改进，修复频繁粘贴许可弹窗》。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到开发版 / 公测版升级，描述文件下载途径见下文。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

从哪里下载 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版 / 公测版描述文件？

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

通过IT之家微信公众号下载苹果描述文件

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

通过IT之家移动客户端下载苹果描述文件

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

IT之家精华：苹果 iOS 系统发布 / 固件下载 / 升级更新大全表

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关键词：苹果iOS 16.1

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