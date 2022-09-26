Gurman：苹果 2023 年将密集发布 MacBook Air 15 英寸、新款 M3 iMac / Mac Pro、iPad 14 英寸等

IT之家 9 月 26 日消息，苹果公司今年 10 月份预计还会发布 2022 新款 iPad Pro、Mac mini 和 MacBook Pro 14 英寸和 16 英寸等新品。在最新一期的 Power On 通讯中，彭博社的 Mark Gurman 详细介绍了苹果将在 2023 年发布的硬件新品。

Mark Gurman 表示，“明年新品对于苹果来说是挤得满满的。包括 MacBook Air 15 英寸、 新 M3 iMac、Mac Pro、更新的 HomePod 音箱、Reality Pro 头戴式设备和更大的 iPad。该公司的组合 Apple TV、HomePod 和 FaceTime 摄像头设备也可能在今年年底首次亮相。”

三款 Mac 新品

据 9to5Mac 整理报道，苹果明年将推出至少三款 Mac：MacBook Air 15 英寸 、新的 M3 iMac 和即将推出的 Mac Pro。

MacBook Air 15 英寸最早由 DSCC 分析师 Ross Young 爆料。据介绍，苹果计划在 2023 年推出 MacBook Air 新版本，其屏幕尺寸约为 15 英寸。苹果还计划将当前 MacBook Air 13.3 英寸的显示屏增加到“稍大”但仍介于 13 英寸和 14 英寸之间显示屏。

彭博社 Mark Gurman 表示，苹果已经跳过 M2 iMac，专注于新的 M3 iMac。目前尚不清楚是否会有设计更改或只是一些硬件升级。

对于 Mac Pro，苹果公司在年初表示，正在开发新的高端 Mac 设备，但尚未收到该公司的其他消息。

更新的 HomePod 也在开发中

Gurman 在 6 月报道了新的 HomePod 智能音箱。这款代号为 B620 的新扬声器将运行 Apple Watch Series 8 同款芯片，即 S8 处理器，其速度与 Series 6 芯片相同。与初代 HomePod 上的 A8 芯片相比，它的性能有何不同尚不清楚。

IT之家获悉，HomePod mini 配备了 S5 芯片。S6 处理器比上一代处理器快 20% 左右。此前 Mark Gurman 表示：

“代号为 B620 的 HomePod 将运行与手表相同的 S8 芯片，并且在尺寸和音频性能方面将更接近初代 HomePod，而不是新的 HomePod mini。新的 HomePod 顶部将有更新的显示屏，甚至还有一些关于多点触控功能的讨论。”

Reality Pro 头戴设备将最终亮相

传闻已久的 Apple Glasses 眼镜也将于 2023 年首次亮相。经过多年的等待，苹果很可能准备在明年推出其混合现实设备。在 DSCC 的一篇论文中，分析师认为苹果的混合现实头显将采用“创新的三屏配置”，包括两个微型 OLED 4K 显示屏和另一个用于低分辨率周边视觉的 AMOLED 屏幕。不仅如此，它还可能在头显中包含强大的移动 CPU 和 GPU。

据传闻，这款头显将配备 Mac 级芯片，而且价格非常昂贵。

更大的 iPad 以及 Apple TV 和 HomePod 组合也将升级

Gurman 认为更大的 iPad 正在开发中。它可能是 14 英寸。大约一年前，报道称，苹果正在探索未来更大屏幕的 iPad 设计，称这样的产品“还需要几年的时间”，然后在 6 月，DSCC 分析师 Ross Young 证实了这一时间表，同时提供了更多细节。

Ross Young 曾表示是 iPad Pro 14.1 英寸 ，但后续改口认为是 iPad 14 英寸，不会配备 Mini-LED 显示屏和 ProMotion 刷新率。

对于 Apple TV + HomePod + FaceTime 设备，Gurman 已经谈到了这款产品。它可能是亚马逊 Echo Show 竞争产品。