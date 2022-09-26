广州今明两年将投入 260 辆自动驾驶车，累计服务不少于 100 万人次

IT之家 9 月 26 日消息，据广州日报，交通运输部办公厅近日公布了 18 个第一批智能交通先导应用试点项目（自动驾驶和智能航运方向），广州城市出行服务自动驾驶先导应用试点项目入选，今明两年将投入 260 辆自动驾驶车。

根据公布内容，该试点项目在 2022 年 8 月至 2023 年 12 月期间，在广州塔环线、生物岛环线等投入 50 辆自动驾驶巴士，累计服务不少于 100 万人次。

据介绍，广州计划在人工智能与数字经济试验区投入 210 辆自动驾驶乘用车，累计服务不少于 30 万人次，运行里程不少于 400 万公里，运行时长不少于 20 万小时。

IT之家曾报道，之前已经有多个企业在广州获批运营自动驾驶车，此前广州颁发了《关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见》，允许已取得远程测试资格的车辆在远程监控保障体系下，进行公开道路整车无人的自动驾驶测试。这也说明在自动驾驶的探索上，广州厚积薄发，领先其他一线城市。

目前，广州正在通过分阶段分领域的方式逐步推动自动驾驶发展，试行不同混行环境下自动驾驶车辆在黄埔、南沙、番禺、花都、海珠等区域的应用示范工作，并探索开展高快速道路测试。通过多维度、综合性、大规模城市交通试验和示范运营，将优先在公交、出租等领域先行示范，探索形成广州市自动驾驶商业化服务新模式。

自动驾驶技术作为未来出行的核心支撑，促使多个城市各显神通，竞相追逐自动驾驶这一把打开新兴产业大门的金钥匙。

据不完全统计，已有北京、上海、广州、深圳、重庆、长沙等 40 余个省市积极出台相应管理办法或实施细则，从道路测试、载人测试、示范运营到无人化等多个阶段开展积极探索。

汽车行业专家表示，相关政策制定与实施的效率将会直接影响自动驾驶技术的发展与产业落地，只有“一步快，步步快”的城市才能够抓住自动驾驶技术带来的万亿市场机遇，推动智能汽车、移动出行与社会生产生活服务等要素相互交融，建立全场景的智能网联汽车产业生态和产业聚集。

拓展阅读：

《交通运输部：全国已有 10 余个城市允许自动驾驶汽车进行商业化试运营》

《广州计划开通 6 条自动驾驶运营示范线路，投放 50 台自动驾驶公交》

《广州自动驾驶网约车今日上线：无需人手操作，首月免费坐》

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