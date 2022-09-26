英国电动汽车快充费几乎赶上燃油车加油费

IT之家 9 月 26 日消息，英国汽车服务企业 RAC 有限公司调查显示，由于英国能源价格高涨，用公共充电桩给电动车快速充电的花销已经和燃油车加油费差不多。

RAC 表示，自 5 月以来，批发天然气和电力的价格上涨将英国普通家用汽车的充电价格推高了 42%，达到 32 英镑以上。这比 5 月份多出 9.60 英镑，比一年前多出 13.59 英镑。

英国计划在 2035 年后禁止销售新的化石燃料汽车，但许多业内人士对转换障碍表示担忧。公共充电桩的价格和可用性是关键问题，尤其是在城市。

最近电价的飙升削弱了电动汽车相对于污染内燃机的成本优势，特别是对于那些因为家里没有私人停车位而完全依赖公共充电桩的人来说。

RAC 表示，对于那些仅限于通常用于高速公路服务的快速和超快速公共充电桩的人来说，每英里的平均成本已升至 18 便士，而汽油车为 19 便士，柴油车为 21 便士。

对于那些能够依靠家庭充电桩的人来说，在政府引入能源价格控制之后，每英里平均成本将限制在 9 便士。能源价格保证意味着可以在家充电的司机将免受大部分价格上涨的影响。

RAC 认为，依赖公共充电桩的用户不公平地支付了 20% 增值税，而家庭能源使用的增值税仅为 5%。

RAC 表示，英国快速充电桩每千瓦时 (kWh) 的平均价格为 63.29 便士，但一些公司的收费要高得多。根据数据公司 ZapMap 数据，美国汽车制造商特斯拉在 5 月份向所有品牌的汽车开放了部分快速充电网络后，拥有最大的快速充电网络，对非特斯拉司机收取 77 便士 / 千瓦时的费用。InstaVolt 拥有第二大快速网络，收费 66 便士 / 千瓦时。