首批 500 台岚图 FREE 电动汽车将从中国武汉发运挪威，11 月底开始交付

IT之家 9 月 26 日消息，据岚图汽车发布，今天 500 台岚图 FREE 将从中国武汉发运挪威，这还只是首批，11 月底将开始启动挪威用户交付。

IT之家获悉，今年 3 月，东风高端电动车品牌“VOYAH（岚图）”登陆挪威。VOYAH 的第一个展厅将开在挪威首都奥斯陆市中心的克林根伯加塔，挪威其他城市也将陆续开设。

此前，岚图 FREE 已获得欧盟整车型式认证（EWVTA），可在欧盟境内各国家正式上牌注册。继挪威之后，岚图汽车计划于 2023 年起进入瑞典、荷兰、丹麦、以色列等国，并持续拓充出口海外车型阵容。目前，岚图的第二款产品电动豪华旗舰 MPV 岚图梦想家已进行欧洲适应性开发，预计 2023 年正式投放欧洲市场。

岚图品牌发布 2 年以来，已推出“性能级智能电动 SUV”岚图 FREE 和“电动豪华旗舰 MPV”岚图梦想家两款新能源汽车。技术方面，岚图已自主打造原生智能电动 ESSA 架构、中央集中式电子电器 SOA 架构、800V 快充等关键核心技术。

销量数据显示，2022 年 8 月，岚图共交付新车 2429 辆，同比上涨 495%，环比 7 月上涨 35%。自 2021 年 8 月首次交付以来，在一年时间内，岚图品牌已累计向全国用户交付 17891 辆，岚图品牌旗下产品单车均价超 37 万元。

岚图汽车表示，按照岚图“一年一款新车”的战略规划，今年年底岚图还将推出第三款轿车车型。