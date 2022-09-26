Twitter CEO 接受马斯克律师问话：为起诉马斯克一案作证

北京时间 9 月 26 日晚间消息，据报道，Twitter CEO 帕拉格・阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）今日将接受特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）律师的提问，为 Twitter 起诉马斯克一案作证。

法庭文件显示，此次作证将于当地时间周一上午 9 点在旧金山的一家律师事务所闭门进行。阿格拉瓦尔的作证过程将被录像，并将每天持续进行，直至完成马斯克律师的所有提问。

事实上，阿格拉瓦尔的作证与马斯克在同一天进行。上周提交给特拉华州衡平法院的一份文件显示，马斯克将于 9 月 26 日至 27 日接受 Twitter 律师的提问。这次问话在特拉华州威尔明顿的一家律师事务所闭门进行。如有必要，可能会延长至 9 月 28 日。

今年 4 月 26 日，马斯克与 Twitter 达成收购协议，马斯克将以每股 54.20 美元的现金收购 Twitter，交易总价值约为 440 亿美元。但 7 月 9 日，马斯克宣布将终止该交易，原因是 Twitter 严重违反了协议中的多项条款，包括虚假账户的问题。7 月 13 日，Twitter 对马斯克提起诉讼。

该案将于今年 10 月 17 日正式开审，为期五天。目前，双方均赶在开庭之前，向对方寻求广泛的通信和文件，以更好地为自己辩护。