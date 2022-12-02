企业版 Microsoft Store 即将退休，微软通过 Intune 带来全新应用分发方案

IT之家 12 月 2 日消息，微软于本周三向 IT 专业人士提供了关于整合 Windows Package Manager 和 Microsoft Intune integration 的更多消息，今后将会通过一个全新的“Microsoft Store”来分发应用。

IT之家了解到，微软曾于今年 7 月宣布，Microsoft Store for Business 和 Microsoft Store for Education 两个应用商城将于“2023 年第 1 季度”关闭。对于依然使用这两种应用分发方案的企业来说，在新博文中的“Microsoft Mechanics”视频中详细介绍了后续调整。

微软希望 IT 专业人员使用 Windows Package Manager、Microsoft Intune 或其它“统一终端管理”解决方案，通过配合“全新的 Microsoft Store”来进一步提高企业应用的分发效率。

企业也可以通过“winget”命令行界面使用 Windows Package Manager。企业用户可以免费使用 Winget，不过它只在企业分发免费应用程序时作为一个独立的工具使用。

使用 Intune 或其它包含 Windows Package Manager 的统一端点解决方案中，微软增加了一个图形化的用户界面来分发应用程序。这对用户来说更友好一些。