开源鸿蒙 OpenHarmony 3.2 Beta4 发布，新增支持 AB 分区升级

IT之家 12 月 2 日消息，开源鸿蒙 OpenHarmony 3.2 Beta4 于昨日发布，更新支持或优化增强的能力如下：

标准系统基础能力增强

程序访问控制子系统支持前向 CFI、API 异常处理优化等；

内核子系统支持 Hyperhold 内存扩展特性增强、F2FS 末端性能增强优化；

多模输入子系统支持键盘功能按键使能去使能、输入设备相关的多热区支持；

图形子系统支持基于共享内存机制传输图形数据、支持 YUV 图层、RS 侧支持 GPU 合成、虚拟屏支持旋转和动态分辨率等；

升级子系统支持 AB 热升级功能、flashd 升级支持 AB 分区设备升级、SD / OTG 升级支持 AB 分区设备升级；

全球化子系统支持设备管理事件按需订阅、系统资源支持 overlay 差分、资源管理支持跨 OS 平台能力；

Misc 软件子系统支持 PUT 方式上传文件、下载管理支持配置下载任务、输入法框架优化和增强，支持打印服务框架；

DFX 子系统支持功耗数据采集、系统事件数据采集、perf 数据采集等；

ArkTS API 新增支持错误码的上报，帮助开发者快速捕捉异常，提升异常处理的效率。

标准系统应用开发框架增强

支持动态库隔离，运行管理支持待处置应用拦截；

支持窗口属性设置、支持 ArkTS 卡片交互、XComponent 提供容器组件能力等；

支持配置应用的依赖关系，支持对应用安装及卸载的名单进行增、删、查操作，支持对禁止运行的应用名单进行增、删、查操作。

标准系统分布式能力增强

分布式硬件支持同帐号凭据参数请求和导入。

IT之家了解到，A / B 分区是指系统同时存在于 A 分区和 B 分区。当 A 分区更新系统时，用户可继续使用 B 分区，之后再重启到 A 分区，从而省下了系统更新的时间，因此也叫无缝更新。此外，当 A 分区的系统文件损坏后，用户还可以切换到 B 分区继续使用，降低了手机无法使用的概率。

OpenHarmony 开源项目是开放原子开源基金会 (OpenAtom Foundation) 孵化及运营的开源项目。OpenHarmony 由华为公司贡献主要代码、 由多家共建，具备面向全场景、分布式等特点，是一款全领域、新一代、开源开放的智能终端操作系统。

全球开发者可通过 Gitee 和镜像站点下载完整代码：点此进入

OpenHarmony 3.2 Beta4 release notes：点此查看