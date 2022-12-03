消息称微软准备为其 690 亿美元收购动视暴雪的交易进行抗争

IT之家 12 月 3 日消息，据彭博社，微软准备为其 690 亿美元收购游戏公司动视暴雪的交易抗争。

据称，微软目前尚未向美国联邦贸易委员会（FTC）提供关于潜在反垄断指控 / 调查的解决方案建议；FTC 也还没有表态是否打算阻挠微软的这宗并购交易；但欧盟和英国的反垄断执法部门都已经对微软的这宗交易表示担忧。

据知情人士透露，如果美国联邦贸易委员会提起诉讼，试图阻止微软以 690 亿美元收购游戏公司动视暴雪，微软将准备为这一交易而战。

这位不愿透露姓名的人士表示，这家 Xbox 制造商还没有与 FTC 讨论过如何让交易获批的补救措施或如何让步。这位知情人士还说，FTC 工作人员调查即将结束，预计很快就会对此次交易提出建议，然后将投票决定是否立案。

据称，如果 FTC 试图阻止此次收购，微软将准备在法庭上进行抗辩。

彭博社反垄断分析师 Jennifer Rie 说，就算联邦贸易委员会提起诉讼她也不会感到意外，不过她还指出，执法者很难打赢这场官司，微软大概率会获胜。

IT之家曾报道，微软 Xbox 今年 1 月宣布豪掷 687 亿美元（约 4898.31 亿元人民币）收购游戏巨头动视暴雪，这场交易目前正在接受各大监管机构的调查，而且最近已有多个监管机构批准该交易，例如塞尔维亚、沙特阿拉伯和巴西。

但到目前为止，至少有三个国家的监管机构对此次交易提出了质疑，美国就是其中之一。除此之外，英国也欧盟也在就此次交易进行调查。

各大监管部门审查者认为，这桩交易将为后世游戏行业的格局带来极大的影响，如果完成收购微软随即便会一跃而成为全球游戏市场第三大巨头，仅次于腾讯和索尼。