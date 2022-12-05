摄影中的光线分为几类，一文让你学会摄影用光

有人说摄影是用光的艺术，光线是照片的灵魂。用好光，的确能为照片加分。在拍照时，不要只着眼于构图，也要思考如何寻找光、运用光。

摄影中的光线如何分类呢，可以从照射方向、亮度大小、光线质感、色彩色温、组合用光几个方面来研究。

01、光线的方向

顺光：从照射方向来区分光线，从被摄体正面照射过来的光线叫顺光。

顺光可以均匀的照亮物体全貌，而且不会产生过多的阴影，但照片往往也显得比较“平”，缺乏立体感与变化感。

侧光：从被摄体侧面照射过来的光线叫侧光，侧光会照亮物体一侧，另一侧产生浓重的阴影，很好的塑造立体感，但也容易造成亮度不均匀的情况。

侧光不仅仅是从被摄体正左正优照射过来的光线，还有从被摄体斜前方、斜后方照射过来的光线，它们分别带有顺光和逆光的作用。

逆光：从被摄体后面照射过来的光线叫逆光，逆光时会出现很好看的光边，但被摄体正面往往是黑乎乎一片，需要控制好曝光。逆光也适合烘托特殊的氛围。

顶光：从被摄体上方照射下来的光线叫顶光，在拍摄人像时，顶光的面部会产生向下的阴影，往往用来塑造人物形象，表现特殊气氛。

底光：从被摄体下面照射上来的光线叫底光，与顶光的效果刚好相反，会营造一种恐怖的氛围。小时候用手电筒给脸打个底光装鬼吓唬人，也算是人像用光的一种。

后面这两种光线经常出现在影视作品中，导演用来表达特殊的情感。

02、光线的强弱

光线的强弱就是亮度，这个非常好理解了。中午和晨昏的光线亮度是不同的，如果是人工光源，功率和距离也影响着亮度。除了考虑到光源的亮度，也要注意被摄体的反光度。

03、光线的质感

硬光：直射的光线比较硬朗，被摄体会产生明显的阴影，手电筒、闪光灯、晴天时的阳光，都属于硬光。

摄影师更喜欢软光，在拍摄风景时会避开中午光线最硬的阶段，选择早晨和傍晚光线柔和的时段。

软光：漫射的光线比较柔和，可以照亮物体，而且几乎不会产生阴影。

人像摄影、商业静物摄影，在棚拍时一般使用加了柔光罩的灯。阴天时的自然光，都属于软光，也可以叫柔光。

04、光线的颜色

光也是有颜色的，站在小区的楼下，就能发现有的人家里灯光是白色的，有的人家里的灯光是黄色的，因为光线的色温不同，色温的单位是开尔文，用 K 表示。

记住一句话就行：色温低，（白平衡高），颜色偏红，是暖色；色温高，（白平衡低），颜色偏蓝，是冷色。

红色是暖色，蓝色是冷色，这是根据人类的心理感受定义的，很好理解。看到蓝色，会让人联想到大海、寒冰，看到红色，会让人联想到太阳、火焰。

05、光线的用法

单一的光线无法满足拍摄需求，我们就需要组合用光，常见于人像摄影。

主光：起主要照明作用的光源，用来照亮人物，通常安排在人物的前方或前侧方。

辅光：辅助照明的光源，用来照亮主光找不到的地方，减弱主光带来的阴影，平衡光比。

背景光：照亮背景的光源。

轮廓光：一般安排在后面（逆光），可以营造出漂亮的光边。棚拍时一般轮廓光：主光：辅光通常是 4:2:1。

光比：光线亮度的比例，对于控制照片的反差具有重要意义，例如只有主光和辅光，光比 1 比 2 的情况下，主光的亮度就是辅光的 2 倍。

06、一些应用方法

无论是在风光摄影还是人像摄影，摄影前辈们都总结出了一些经典的用光方法，我们可以直接套用。

伦勃朗光：伦勃朗光来源于伦勃朗的画作当中，他倾向于用这种光影来作画，是一种经典的人像布光方法，伦勃朗光利用一个光源和一个反射光源，或两个单独的光源，它被拍摄对象鼻子的阴影与脸部一侧的阴影相连接，在颧骨上形成一个小三角形的高光。

黄金时段：风光摄影中经常提到黄金时段的概念，在日出后的 2 个小时和日落前的 2 个小时（也有人认为黄金时段没有固定标准，要根据天气等实际情况定夺），此时柔和的金黄色的阳光非常有感染力，太阳接近地平线，塑造出了很强的立体感，这个时刻往往能拍出大片，深受风光摄影师喜爱。

蓝调时刻：日出之前、日落之后这一短暂的时刻，这时候太阳刚好在地平线之下，太阳仰角在-4° 到-8° 之间，整个天空会呈现唯美迷人的蓝色。

假如某天 17:00 日落，大约从 17:20 分就会进入蓝调时刻，一直持续到 17:40 分左右，等到 18:30 左右天就完全变黑了。

本文来自微信公众号：摄影研修社 （ID：shoujiPhotography），作者：张小张