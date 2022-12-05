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开源鸿蒙 OpenHarmony 新增支持证通电子人脸支付终端设备 ZT8623

2022/12/5 21:13:38 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 5 日消息，据开源鸿蒙 OpenHarmony 官方消息，近日，深圳市证通电子股份有限公司（简称“证通电子”）推出一款搭载 OpenHarmony 3.1 Release 系统的人脸支付终端设备 ZT8623，该终端通过了 OpenAtom OpenHarmony（以下简称“OpenHarmony”）兼容性测评，获颁 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。

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据介绍，证通电子人脸支付终端设备 ZT8623 通过了人脸识别技术终端安全认证，符合银联卡受理终端安全规范，支持银联、微信、支付宝等主流人脸支付系统。此外，该终端还可扩展支持非接触 IC 卡和扫码支付。

该设备主要适用于线下交易场景，如零售、商超、校企园区、政府部门、自助售货、酒店、医疗机构等。

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IT之家了解到，该终端兼容符合银联刷脸技术标准规范的多种摄像头，能够满足市场不同层次的需求。外壳防护等级达到 IP54，防水渍、灰尘、指纹、油污。该终端通过搭配金属升降支架，可大角度调节主机，从而适应不同身高的客户进行人脸识别。此外，该终端还可选配非接、扫码部件，聚合多种支付方式，全面满足客户多样化的支付需求。

证通电子的研发人员通过深入研究开源操作系统 OpenHarmony 3.1，结合证通电子在金融终端操作系统移植方面的经验，适度剪裁相关模块；基于 OpenHarmony 3.1 的抽象内核层，全面适配了不同硬件资源的内核，在 OpenHarmony 3.1 的 HDF 驱动框架层，构建统一的外设驱动接口。将金融安全子系统下沉到 OpenHarmony 3.1 子系统，实现终端快速迭代。

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关键词：人脸支付开源鸿蒙OpenHarmony证通电子

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