特斯拉上海工厂将大幅减产？官方回应称不实信息

IT之家 12 月 5 日消息，路透社今日援引知情人士的消息称，由于电动汽车的国内需求没有达到特斯拉预期，该公司计划降低其上海工厂的产能。知情人士表示，减产最快将于本周生效。他们估计，此举可能导致上海工厂产能降低约 20%。

对此，特斯拉中国有关人士对上证报记者回应称之为“不实信息”，经过内部确认，可以明确上述关于减产的说法均不属实。

根据此前消息，特斯拉上海超级工厂 11 月交付量达到 100291 辆，再次创下月度交付的新纪录。今年前 11 个月，特斯拉上海超级工厂累计交付量超过 65 万辆。

特斯拉公司副总裁陶琳还表示，目前特斯拉上海超级工厂产业链本土化率超过 95%，正在助力中国新能源汽车行业构建起世界领先的完善产业结构和强劲消费潜力，环绕着特斯拉上海超级工厂，长三角多地的汽车产业上下游企业加速聚集。

值得一提的是，全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树说特斯拉上海超级工厂前 11 月的交付量，远超 2021 年全年交付的 484130 辆，预计超级工厂今年有望冲击 75 万辆的年销量。

IT之家了解到，崔东树预计我国 1 到 11 月新能源汽车销量将超过 570 万辆，他认为今年中国新能源汽车产销量有望突破 650 万辆。

虽然特斯拉从不公开其月度销量，但我们可以通过乘联会和中汽协以及工信部的数据一窥究竟。

从乘联会上个月公布的 2022 年 10 月汽车零售销量数据统计数据来看，今年 10 月特斯拉中国国内交付 71704 辆新车，出口 54504 辆新车，合计 126,208 辆。

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