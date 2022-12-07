四个修图步骤，让肤色变通透

今天为大家带来调整人像肤色的实用技术，不管是写真还是环境人像，修正皮肤是基本功，也是作品好坏的关键。所以，必须掌握。

首先说肤色通透的 4 个要素：

1，曝光适度：可以有明暗反差，但不能都是亮的，或者都是很暗的。

2，肤色还原：我们头脑中有对肤色的固有认知，所以肤色如果明显偏色，就自然会很不舒服。

3，去除局部杂色或瑕疵：有时皮肤上会有局部色块、油光或者粉刺痘痘，这个也要修复。

4，肤色与环境光匹配：肤色肯定受到环境光影响，所以要在效果自然的前提下，适当的偏向于环境光色调。

具体调整，请看下面详细演示：

（此演示仅是此作品整个修图流程中的一部分，仅对肤色调整的部分做演示）

这是调整肤色前后对比图

1、整体曝光调整

在 ACR 的基础曝光调整项，整体提亮暗部和曝光，让画面暗部细节还原，因为有光才有色，曝光正常的情况下，才知道色彩准不准。

看看此步骤后的对比效果，如下：

现在整体曝光基本可以，但肤色明显暗黄，这是绝大部分人像图片都会存在的问题。所以下面进行肤色还原。

2、肤色还原

先说调整工具：HSL（混色器），因为这个工具是分色彩通道的，管理皮肤的色彩通道，就是“红、橙、黄”通道，这是通用方法！！每个人像都适用！

HSL 工具里，可以调整色相、饱和度、明度，就是皮肤的偏色、鲜艳度、亮度全能改。

刚刚说了，现在的皮肤是偏暗黄。要解决“暗”和“黄”两件事，在 HSL 工具中，先解决黄的问题，如下：

选择“饱和度”降低“红、橙、黄”通道的饱和度，就减轻了皮肤颜色。

此步骤调整前后对比如下

再解决“暗”的问题，如下：

选择“明度”提高“红、橙、黄”通道的明度，就增加了皮肤亮度。

此步骤调整前后对比如下

3、去除局部杂色或瑕疵

模特鼻子的高光太硬，因为我用 LED 灯补了一点正面光。我们用新建空白层上色的办法，减轻局部高光或油光。

按 ctrl shift N，新建空白图层

选择吸管，吸取周围正常肤色

用画笔，画笔的不透明度选择 15% 左右，在高光或油光处细致涂抹。

此步骤对比效果如下：

4、肤色与环境光匹配

人物都是在某个场景环境中的，所以，调整肤色的时候，不能只顾着肤色，也要综合环境光，考虑光线对肤色的影响，在自然的前提下，适当让肤色偏向于环境光颜色。

这里要介绍曲线工具。曲线是非常精细调色肤色的工具，曲线的精准用法是点击“左上角的拖手图标”，而不是直接拉动曲线。

这是用 RGB 通道调整亮度

这是选择“蓝色通道”适当降低蓝色，就相当于加黄色，这样更符合环境光色调。

到这里，就调整好啦！

再看下调整前后对比图：

希望对大家有帮助，感谢阅读。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶