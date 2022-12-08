有些 PPT 疑难杂症，遇到一个就很头大了，教你如何解决

原文标题：《有些 PPT 疑难杂症，遇到一个就很头大了，不会有人全遇上了吧？》

做 PPT 的时候，你有没有被某个问题困扰过很久，尝试去解决却搜不到解决方案？

放 PPT 的时候，你是否遇到过别人电脑上都一切正常，换到自己电脑上就各种报错？

学 PPT 的时候，你可曾感觉某个知识点已经熟悉，但看了别人讲解后又感觉深不可测？

如果被我说中了，那么现在，解决方案来了！

本文，给大家分享 5 个 PPT 小知识。

知识点很小，但极有可能让你做 PPT 时为它抓狂。

01. 插入的音乐无法播放

这是今天早上被问到的一个问题，情况如下：

在 PPT 中插入音乐后，音乐正常嵌入，选中音频后在“播放”选项卡中点击播放，或者点击音乐悬浮的播放按钮，都可以正常播放。

但是，打开“动画”选项卡，点击预览或者按 F5 放映幻灯片时，音乐却无法正常播放。

这种情况相对来说并不常见：

第一，这是 .pptx 后缀的格式，高版本可播放的音频格式更多，不是媒体兼容的问题。

第二，选中音频后点击播放按钮可以播放，说明不是超链接媒体或嵌入的问题。

第三，音频设置了“在后台播放”，说明不是动画设置或触发器的问题。

最后，还是打开了幻灯片放映设置，才发现该文档勾选了“放映时不加动画”：

取消勾选后点击确定，音乐就能预览和自动播放了。

这种情况通常出现在公司有规定的 PPT 模板，或者是从网上下载的 PPT 模板，模板设置了禁用动画，才使音乐无法播放。

02. 打开后提示受保护视图

从网上下载的 PPT 文件，或者通过微信等工具接收的文件，打开后提示可能包含病毒，在受保护的视图中打开：

如果对电脑不熟悉，看到这个提示肯定吓得不轻，还以为自己电脑中毒了。

实际上，这和病毒几乎没啥关系，只需要点击启用编辑，或者在 PowerPoint 里面设置一下，以后就不会再提示了。

设置的步骤如下，首先点击“文件”选项卡，打开 PowerPoint 选项：

打开信任中心设置后，选择受保护的视图选项，取消勾选第一个“为来自 Internet 的文件启用受保护的视图”即可：

除此之外，如果以后打开带有宏的文件会弹出提示，也可以把“受信任的文档”以及“宏设置”选项挨个设置一遍：

点击确定后，以后再从微信接收文件，或者从网上下载 PPT 文件打开，就不会再弹出提示了。

03. 图片或形状平滑时不自然

自从 2016 及以上版本可以播放平滑切换效果后，感觉大家学动画的热情都低了很多，实在是平滑太简单好用了。

但你是否遇到过这样的情况，给形状或者图片添加三维旋转后，两页之间的平滑切换效果不太自然。

关于这个问题，我们之前也有文章提到过，但还不够全面。

实际上，分为两种情况，一种情况是为第二页的形状添加了三维旋转，只改变了 XYZ 轴的旋转，但没有添加透视。

这时候如果直接给第二页添加平滑切换，很可能效果如下：

平滑效果不自然，是因为第二页的形状设置三维旋转时，自动为其加上了光源属性：

而直接绘制的形状是不带光源属性的：

这就导致两个页面的形状属性设置数量不同，所以平滑切换时才无法自然过渡。

我们只需要为第一页的形状随便选个光源，比如第一行第一个：

这时候两页间的平滑切换效果才是正确的：

除了光源属性的差异外，还有第二种情况也会导致平滑切换不自然，即透视属性。

当第二页的形状不仅添加了 XYZ 轴的旋转，还开启了透视参数时：

即使两页都设置了光源，平滑切换效果也会如下图这样不自然：

这是因为第二页激活了透视属性，而第一页形状的透视属性尚未激活，还是灰色的：

只需要在三维旋转预设中，任意选择一个带有透视的旋转，然后将各项参数改为 0 即可：

或者选中形状后，使用 OK 插件三维组中的添加透视功能，一键激活透视属性：

这时候再来看两页间的平滑切换，效果就非常自然了：

本文是以形状为例，实际上图片的三维平滑切换原理一样，同样激活光源与透视属性即可。

04. 文本怎样都对不齐

这是做 PPT 时非常常见的问题，明明看起来两个文本框的属性一样，但怎么就没对齐呢？

这个问题看似简单，实际上存在多种情况，文本受多种参数的共同影响。

第一种情况，两个文本框都是居中对齐，但下面那个文本框加了首行缩进，所以看起来没对齐：

第二种情况，文本框添加了文本前缩进：

第三种情况，不设置缩进，却调整了文本框的上下左右边距，导致文本对不齐：

第四种情况，文本框边距不变，但修改了垂直对齐方式，导致下方的文本看起来更高了：

第五种情况，修改了段落设置中的段前距或段后距，导致多段文字看起来没对齐：

或者修改了行间距，也会导致多端文字未对齐：

第六种情况，修改了文本的字符间距，加宽或缩进导致文本无法对齐：

第七种情况，标尺或制表位导致文本看起来没对齐：

第八种情况，以上的参数都不调整，同样是居中对齐，但下方的文本更偏左：

这种情况最为特殊，即使清除格式也没用，而且在 PPT 中没有参数设置入口。

因为该文本框是从 Word 中复制过来的，Word 选中文本后还可以设置右缩进属性，而 PPT 中只能设置左缩进，导致右缩进参数被隐藏且无法修改：

如果遇到了这种情况，建议直接新建一个文本框，重新输入文字内容。

到这里，PPT 的文本对齐问题，就基本上列完了，以后如果还有人问你咋对不齐，记得直接把文章发给他。

05. 参考线的设置问题

关于 PPT 参考线的使用，我经常会被问到各种问题，本文简单列一下。

首先，PPT 中的参考线分为智能参考线和普通参考线。

拖动元素时出现的红色短虚线，以及带箭头的参考线，就是智能参考线：

智能参考线常用于快速对齐，但如果页面中元素过多的话，建议拖动前将智能参考线关掉，否则计算量过大会导致卡顿。

普通的参考线又分为三种，第一种，直接在普通视图中添加的参考线，默认为灰色：

第二种，在母版版式中添加的参考线，默认为黄色：

该参考线在普通视图中无法修改，而且同一个母版下的不同版式，都可以分别设置不同的版式参考线：

也就是说，如果你在一份 PPT 中想要使用多种参考线方案，没必要删了之前的重新设置，只要切换一下版式即可。

第三种，在幻灯片母版中添加参考线，默认为红色：

同样，母版参考线无法在版式和普通视图中修改，而且也可以设置多个母版并分别添加不同的母版参考线：

需要注意的是，三种参考线都可以选中后右键修改颜色，而且能够在普通视图中共存：

最后，手动设置参考线相对来说比较费劲，可以借助 PPT 插件来添加、修改与删除。

这里列一下六款不同的 PPT 插件参考线功能所在的位置，可以根据自己安装的插件选择性使用。

OneKey 10：

OKPlus：

iSlide：

口袋动画：

BrightSlide：

Qingtools：

上面这六款 PPT 插件，在 AboutPPT 上都有收录，如果不了解可以去搜索尝试一下。

到这里，今天的 5 个 PPT 知识点就全部介绍完了。

本文来自微信公众号：自律的音律 （ID：yinlvPPT）