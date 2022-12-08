PS 添加自然光线的技巧

原文标题：《如何拯救阴天拍的照片？这个 PS 添加自然光线的小技巧我吹爆！！》

最近降温了，天气也不太好，一点阳光也见不到，让人心情也变得忧郁了……

而且，在这种天气拍的照片看起来也是“死气沉沉”的，缺少一些活力。（就像下面这样）

那么，你知道怎么给照片添加自然的光线，让它看起来好像被阳光照耀着吗？

今天，我就教你们一个非常简单的 PS 小技巧，3 分钟，5 个步骤，给你的照片加点阳光！

咱们可以先做放射线条模拟太阳光线，然后再对线条进行优化调整，最后调个色、加个滤镜即可~

具体操作过程看下面：

首先还是 PS 打开照片。

步骤 1

点击【渐变填充】。

点击【渐变】条形框直接进入【渐变编辑器】页面。

把【渐变类型】改为杂色，【粗糙度】改为 100%，【颜色模型】改为 LAB。

再把下面的【a】和【b】长条两边的小滑块移到最中间的位置。

点击【确定】后回到【渐变填充】页面，把【样式】改为角度。

这样一个放射线条就出来了，我们可以用它模拟太阳的光线。

点击【确定】后回到主页面，把图层的【混合模式】改为滤色，刚刚的放射线条就变成透明的色了，更像光线。

步骤 2

光线的位置不太对，我们再回到【渐变填充】页面，用【移动工具】拖动光线就可以调整它的位置。

如果还对光线不满意，可以再到【渐变编辑器】里点击【随机化】，选择自己满意的光线样式。

下面是我最终调好的光线。

步骤 3

显然，这个光线并不自然。

我们可以点击【滤镜】-【模糊】-【高斯模糊】，对光线进行模糊处理。

弹出下面的页面后，直接点击【转换为智能对象】即可。

数值你们按实际情况调，让光线模糊一些，看起来比较自然就行。

步骤 4

光线铺满整个画面还是太假，我们还要调整。

可以【添加图层蒙版】，来去掉一部分光线。

用【渐变工具】，在画面上拉一下，就能让光线减淡一部分。

调整到下面这个样子，感觉就差不多了。

步骤 5

不过阳光应该是暖色调的，为了更真实，我们再加个【色相 / 饱和度】。

然后点击【颜色查找】。

我们给画面添加一个滤镜，你们看下图，可以选择这个暖色调的。

看看效果，是不是有阳光照进来的感觉了？

如果你觉得太黄了，也可以降低一点【不透明度】。

看看最后的效果图~

这个 PS 添加自然光线的小技巧你学会了吗？是不是很有趣！

本文来自微信公众号：秋叶 PS （ID：qiuyeps），作者：五津