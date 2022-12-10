关于善良、友谊和勇气的故事，苹果 Apple TV + 将于圣诞节播出《男孩、鼹鼠、狐狸和马》

IT之家 12 月 10 日消息，《男孩、鼹鼠、狐狸和马》（The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse）是一个关于善良、友谊和勇气的故事，将于 12 月 25 日在苹果 Apple TV+ 上开播。

IT之家了解到，这部动画片根据查理・麦凯西（Charlie Mackesy）同名畅销小说改编而来。该片由汤姆・霍兰德（Tom Hollander）配音鼹鼠，伊德里斯-艾尔巴（Idris Elba）配音狐狸，加布里埃尔-伯恩（Gabriel Byrne）配音马，裘德-考德-尼科尔（Jude Coward Nicoll）配音男孩。

《男孩、鼹鼠、狐狸和马》讲述了男孩在与他不可能的伙伴们一起旅行时寻找家园的过程。它是根据 Mackesy 的插图风格用手绘动画创作的。

马修・弗洛伊德（Matthew Freud）、查理・麦基斯（Charlie Mackesy）、卡拉-斯佩勒（Cara Speller）、J.J.艾布拉姆斯（J.J. Abrams）和汉娜・明格拉（Hannah Minghella）共同参与了这部动画制作。该动画由 Peter Baynton 和 Mackesy 执导，并与 Jon Croker 合作创作改编。

《男孩、鼹鼠、狐狸和马》是与 BBC 合作推出的。它将首先在英国首演，然后于 12 月 25 日圣诞节在英国以外的 Apple TV + 上出现。Apple TV + 是一项流媒体服务，每月收费 6.99 美元，但目前有两个月的免费试用。客户也可以通过 Apple One 订阅进行收看。