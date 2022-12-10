苹果 Apple TV + 原创剧《弹子球游戏》和《人生切割术》被美国电影协会评为 2022 年度电视剧

IT之家 12 月 10 日消息，美国电影协会（AFI）今天公布了年度十佳电视剧，其中苹果 Apple TV + 的《弹子球游戏》（Pachinko）和《人生切割术》（Severance）两部原创剧位列榜单。IT之家了解到，近年来 Apple TV+ 的原创剧日益受到评委的青睐。
美国电影协会在 2021 年，将《足球教练》（Ted Lasso）和《音乐魔法镇！》（Schmigadoon!）列为年度电视剧；将《麦克白的悲剧》（The Tragedy of Macbeth）和《健听女孩》（CODA）列为年度电影。
《弹子球游戏》：
该剧讲述了历经四代的韩国移民家庭的故事。故事始于一段禁忌的爱恋，并扩展为跨越韩国、日本与美国三地，关于希望与梦想、和平、爱与失落、胜利与算计的史诗传奇。
《人生切割术》
故事发生在一家名为卢蒙的超级大公司内，一种名为记忆分割术的全新技术正在公司内部进行实验，接受了手术的员工将进行人格分离手术，形成公司人格和日常人格，当踏进公司大门的那一刻，他们的日常人格就会陷入沉睡，身体由公司人格主导。相对的，在离开公司的那一刻，日常人格会重新接管身体，当然，这个人格不会记得任何在公司里发生的事情。
马克（亚当・斯科特 Adam Scott 饰）、迪伦（扎克・切利 Zach Cherry 饰）和埃尔文（约翰・特托罗 John Turturro 饰）三人都接受了分离手术，这一天，他们所在的部门迎来了一位名叫海莉（布丽特・洛薇尔 Britt Lower 饰）的新同事，她身上的反叛气质打破了长久萦绕在这个部门，以及整个公司内的平静。