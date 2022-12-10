苹果 Apple TV + 原创剧《弹子球游戏》和《人生切割术》被美国电影协会评为 2022 年度电视剧

IT之家 12 月 10 日消息，美国电影协会（AFI）今天公布了年度十佳电视剧，其中苹果 Apple TV + 的《弹子球游戏》（Pachinko）和《人生切割术》（Severance）两部原创剧位列榜单。IT之家了解到，近年来 Apple TV+ 的原创剧日益受到评委的青睐。

美国电影协会在 2021 年，将《足球教练》（Ted Lasso）和《音乐魔法镇！》（Schmigadoon!）列为年度电视剧；将《麦克白的悲剧》（The Tragedy of Macbeth）和《健听女孩》（CODA）列为年度电影。

《弹子球游戏》：

该剧讲述了历经四代的韩国移民家庭的故事。故事始于一段禁忌的爱恋，并扩展为跨越韩国、日本与美国三地，关于希望与梦想、和平、爱与失落、胜利与算计的史诗传奇。

《人生切割术》