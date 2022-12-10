PPT 表格基础美化教程

原文标题：《有点跟不上进度，能不能出一期 PPT 表格基础美化的教程？》

原稿是从知乎上选择一页：

01. 美化表格

表格的美化，我们可以从三个部分入手：线条、形状与颜色。

接下来，我给大家挨个分享一下美化思路。

★ 线条

线条是 PPT 制作中最常用的元素之一，只需点击下图形状处即可选中开始绘制：

在优化表格时，我们可以先去掉所有边框：

将表头文字换成字重稍大的字体，并调大字号：

接下来，就轮到线条登场了，给每行及每列画线：

到此就结束了吗？

当然没有，即使是最简单的线条，我们也可以加强对比、区分主次。

对表格的标题栏和底部的线条，分别采用加粗换色的处理方法：

如果在表格中有想特意强调的行或列，还可以用线条圈起来，同时弱化标题栏：

如果标题栏不弱化，会出现下图的情况：

由于紫色元素较多，读者难以快速集中注意力阅读线条框中的文字。

看到这里，肯定有小伙伴有疑惑：直接选中表格并修改边框样式不就好了，一样也能加粗和变色呀，画线条岂不是多此一举？

这样做确实可以，而且也是普遍的做法，但用线条绘制的方法，在熟练了分布对齐后制作效率会更高，而且可以做出更多非常规图表效果。

★ 形状

接下来，我们从形状入手，对表格进一步美化。

首先，还是先突出首行标题：

前面我们是用线条来突出，这次直接换成了圆角矩形。

如果想强调的是某一列，则可以直接在文字底部添加衬底形状，同时将文字颜色由深改为浅：

这里有个小细节，表格之间的横线，为了让大家看得更清楚，我加粗其中一条：

线条是灰色的，在右侧紫色衬底上并不明显：

所以右侧突出的部分，应该另外绘制一些白色线条置于顶层，文字间的关系才会更加清晰：

★ 颜色

如果我们要区分左侧的细分受众，则可以在它们下方添加一层渐变形状：

为了加强层次感，还可以给它们加上阴影：

都加上阴影后，效果如下：

看到这里，有些小伙伴们可能会觉得渐变这么多，看起来很花哨。

那么就可以做减法，只对活跃用户使用渐变色强调：

有时候为了页面好看，开始时我们会尽量多加一些样式效果，导致页面花哨，重点也不突出。

可以大胆地做减法：

如果觉得渐变都换成蓝色过于单调，则可以再做加法，换成不同的渐变：

这样既不会花哨影响阅读，又可以让页面有点小俏皮，看起来更加活跃。

以上，就是使用线条、形状与颜色来美化表格的思路。

如果还想进一步提升设计感，这里再推荐一个思路：旋转

以下图为例：

我们将紫色区域的色块与文字组合，然后旋转 2~4°，度数不要太大。

旋转后的效果如下：

如果想要凸显其中一行，也可以改成下图这样：

这里有个设计细节：需要额外加一个形状并添加阴影，置于旋转图形的下方：

02. 参考样式

在工作与学习中，如果只使用上述方法美化表格，用多了难免觉得单调。

这里再分享一种优化方法：参考质感法

分析上方参考图：橙色为重点，银色为次要点，都使用微渐变。

将其运用到表格中：

那么，类似的参考图可以去哪里找呢？

其实花瓣网就有很多，搜索 UI 设计即可：

03. 添加背景

上面主要分享了表格样式的优化，但主要集中在图表层，背景层还略显单调。

这里再分享两个技巧，帮你搞定 PPT 背景。

★ 弥散形状

准备几个形状，填入不同颜色，如果不确定选什么颜色，用取色器点选下面这几个即可：

选中所有形状，调整柔化边缘数值：

再将它们都转为图片：

把它们放在页面的四周作为点缀：

把之前改好的表格放进来，试试效果：

★ 渐变填充

除了添加弥散形状，也可以把背景设置为渐变填充。

先画一个全屏矩形，然后在形状格式中调整渐变填充，只需要两个光圈即可：

加上表格，试一下具体效果：

到此，表格的美化内容就分享完了，你学会了吗？

本文来自微信公众号：自律的音律 （ID：yinlvPPT），作者：王晶晶晶