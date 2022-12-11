毕业答辩 PPT 美化教程

原文标题：《【学术答辩 PPT】帮博士修改 PPT 是种怎样的体验？》

这是我们此次要修改的 PPT 原稿：

（陈博士的硕士毕业答辩 PPT）

总的来说算是一份相对标准的答辩 PPT，但还是有一些常见的问题值得注意。

如果让你在这个基础上进行修改，你会怎么做呢？简单思考几秒钟

我想绝大多数朋友都是这么做的，打开文件后直接从第一页开始，逐页美化设计。（如果你也是这样，那下面的内容可得好好看看）

我想 90% 的人都会这么做，但我认为在美化之前，还有 2 项更重要的任务需要去做：

2 大要点

检查逻辑是否通顺

检查页数是否合理

1.逻辑架构

首先是检查整份 PPT 的逻辑，相信很多同学都忽视了这点。但逻辑其实才是决定你答辩是否成功的关键所在

那么如何去看整份 PPT 逻辑是否顺畅呢？我的做法通常是切换到幻灯片浏览视图：

所有幻灯片在同一页展示，从上帝视角审视。

然后我们把每页的核心信息提炼出来，搭建出这种结构化视图：

最上方是论文标题（也是论文的主题）、浅蓝色是章节目录、下方的白框是每章节的主要内容。通过搭建这种架构，可以很清晰的将整份 PPT 的结构呈现出来。

可见本次答辩是一个顺序递进的结构：是什么（什么是水射流，有什么特性）、为什么（是什么原因导致生产过程中造成了误差）、怎么办（如何去除这种误差）

希望屏幕前的你在今后任何的 PPT 汇报中，都可以画出一份逻辑清晰的 PPT 架构。毕竟只有骨架正确了，后续的美化才是有意义的，不然一切都是徒劳。

2.页数设置

做多少页 PPT 合适？这其实没有一个定数。但有一个可参考的依据，那也就是你的答辩时长：

以上页数仅供参考

希望你能有一个明确的时间观念。试想一下，一场答辩如果只有 10 分钟，你却做了 50 页 PPT。那么即使逻辑和设计再完美，也是徒劳，因为你无法在规定时间内结束。

OK，在检查完这最重要的两点后，我们就可以进入到页面美化阶段了。首先声明下，在我的观点中，学术型 PPT 只要做到这三点即可：

排版整齐、亮点突出、颜色统一

通俗的说就是干净简洁即可。切忌用力过猛，把学术 PPT 改的太“好看”了，因为太过花哨的设计会显得不够学术严谨。

6 大技巧

因此本次将从最实用简洁的角度去修改一份学术风格 PPT。相信下面这 6 个操作技巧，即使你零基础也能很快上手：

1.设计初期制定好模板规范

你知道母版和模板的区别吗？

我想绝大多数人都不太清楚。简单的说：

母版：一份设计规范

模板：多半只是样式参考

本次的 PPT 原稿，使用的就是网上的模板：

看似还可以，但当我们切换到母版视图下，会发现它其实只有一个空架子：

内页中的标题栏甚至是空的，后续无法做统一标题的操作，实用价值不高。

因此美化前需要先把【母版】做好。

母版一般包含：配色标准、字体标准、以及 5 大骨架页面，以下是我设定的母版标准：

配色可以从学校 logo 和官网取：

学术字体标配：维软雅黑 + Arial

5 大母版骨架：

设定母版的优势：一键化改色、改版式、统一样式等

具体的母版操作可以查看这篇文章：

PPT 母版存了几个 G，但你真的会用吗？

2.封面使用校园或相关高清照片

原稿封面如下：

这种封面最大的问题是同质化严重，且显得很枯燥。基本 10 个人答辩，有 8 个都长这样。如何设计一份有新意且好看的封面呢？

最简单的方法就是借助高清照片，比如选择实验相关照片或者校园照片。在此优先推荐校园照片（因为好看又契合的学术照很难找）。

以下为我找到的 4 张校园照片：

在这问大家一个问题，这 4 张照片你会选择哪张做封面呢？相信每个人答案都是不一样的。在这里我客观分析下：

1.上方有留白，可备选

2.上方有留白，可备选

3.留白区域不足，不适合

4.整体偏暗，画面太满，不适合

在 1 和 2 中，我最终选了 2。因为相对来说 1 下方元素太多，显得杂乱且清晰度不足。

于是我们将照片当作背景，把文字加上去：

是不是好了很多且极具校园特色呢，能做到这步已经可以使用了。如果想进一步优化还可以做成这样：

具体改动如下：

1.利用白色渐变蒙版遮挡背后的云彩突出主题

2.给名字添加色块，增加文字间对比度

3.加入书签和横线等元素丰富页面细节

4.调亮了背景照片，让画面更干净

至此，一份好看又适合的学术答辩 PPT 封面就制作完成了，是不是很简单呢？（具体视频操作见文末阅读原文）

3. 划分好版心区域，均匀排列

很多人对版心这个概念可能比较陌生，通俗的讲就是 PPT 中填内容的区域：

如果你能保证每页内容都均匀地填在这个区域中，就比 80% 的人厉害了。

不信你看，以下是原稿中截取的几页：

是不是感觉内容很散呢，这是因为它们都没有均匀的分布在版心区域中：

这种现象不是个例，通常很多人为了求“快”，把各种元素直接复制黏贴到页面里就不管了，最终呈现的效果就很粗糙。

那么一份合格的 PPT 内页样式是怎样的呢？以下是我做的几页样例：

不求形式多么酷炫，但至少内容都很充实的填在版心区域中：

看起来是不是更专业呢？这就是版心的作品

4.使用色块划分区域

如果说学术 PPT 设计有什么万能的技巧，那我一定会说是借助色块设计。

举个简单的例子，这是原稿中的一页：

由于元素长长短短，导致分布散乱，此时就可以借助色块来摆放内容：

用矩形来将那些散乱的元素整合在一起，会让边界看起来更规整有序，来看下分布对比图：

是不是更规整了呢？再来看个案例：

问题仍是散乱，借助色块优化后的结果：

同时我还缩小了原稿中的数字 1，2，3。因为它们只是修饰点缀的作用，并没有实际的意义。同理还有这个案例：

简单规整下：

并不复杂对吗？来看下前后对比：

仅仅是非常简单的操作，就可以在短时间内做出一份合格的作品，这就是色块大法！

5.使用裁剪突出放大重要区域

除了色块大法外，还有一项使用频次特别高的技巧：图片裁剪

看个案例：

在学术 PPT 中，经常会见到这种长长的截图，如果你直接贴进来，由于纵向太长，即使拉满了也看不清字。这就等于是做了一页无效的 PPT

怎么处理呢？其实可以利用裁剪将图片拆分：

如果想进一步优化，还可以把每个表格的标题单独显示出来：

再看个案例，有时我们需要展现物体局部特征，比如下方红圈：

但是由于红圈所占面积太小，此时就可以借助裁剪将重要区域抠出来放大：

这招真的屡试不爽。

关于图片裁剪可以查看这篇文章：

4 个案例，带你走进 PPT 图片裁剪背后的秘密

6.提取要点，配合图标

我想你一定也见过这种答辩 PPT：

满屏文字，根本就提不起答辩老师阅读的欲望。其实我们可以按逻辑进行分段，并添加图标修饰：

改良后的版本结构更清晰了。

以上就是 6 点实用的设计技巧，总结一下：

你学会了吗？

3 大忌讳

最后再给大家 3 点建议，这三个坑请不要踩：

1.风格不宜太炫

学术风就要有学术的样子，如果做的太过浮夸好看，只会适得其反

2.动画不宜太多

多余的动画会分散注意力且拖延时间。

3.文字不宜太长

满屏文字不加修饰，会让人失去阅读兴趣。

以上就是此次分享的全部内容，主要介绍了学术 PPT 制作中 2 大要点、6 大技巧、3 大忌讳，希望会对你有所帮助。

本文来自微信公众号：Slidecent （ID：Slidecent），作者：林利蒙