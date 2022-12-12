相差 1000 元，一文看懂小米 13 和 13 Pro 有何区别

IT之家 12 月 12 日消息，小米 13 和小米 13 Pro 已于昨晚正式发布，前者起售价是 3999 元，后者起售价 4999 元，二者相差 1000 元，那么两部手机有何区别呢？

IT之家了解到，作为年度旗舰，两款手机的核心配置大体是相同的，均搭载了第二代骁龙 8 旗舰处理器，拥有着满血版 LPDDR5X，以及 UFS4.0+FBO 焕新存储，散热也都启用了超大 VC 液冷温控系统，另外都支持了 IP68 防水功能，都拥有着 3200 万像素前置超清镜头。

小米 13 系列标准版和 Pro 版的区别主要体现在屏幕（尺寸 / 分辨率 / 技术）影像和快充三大方面。小米 13 是直角边框，小米 13 Pro 则是双曲面设计。后壳材料上，小米 13 四款常规配色有玻璃（黑色、白色、旷野绿）和纳米科技皮（远山蓝）两种，另外还有五款限定配色。小米 13 Pro 有三款陶瓷后壳（白色、黑色和旷野绿）以及纳米科技皮（远山蓝）。两位两款手机的重量和厚度也不一样，总体来说小米 13 Pro 要更重更厚一些。

两款产品均采用 E6 材质的屏幕，峰值亮度 1900nit，不同的是小米 13 是 6.36 英寸超窄边框 1080P 分辨率直屏，小米 13 Pro 是 6.73 英寸 2K 分辨率曲面屏，支持 LTPO 和超动态显示。

另外小米 13 电池容量为 4500mAh，支持 67W 闪充、50W 无线充和 10W 无线反充，而小米 13 Pro 电池容量提高到了 4820mAh，支持 120W 闪充、增强版 50W 无线充以及 10W 无线反充。

影像部分也有所不同，其中小米 13 配备的是 5000 万像素徕卡三摄，除了 5000 万像素主摄（索尼 IMX800）之外，还有一颗 1200 万像素超广角镜头和一颗 1000 万像素长焦镜头，小米 13 Pro 后置的徕卡三摄均为主摄规格，主摄（索尼 IMX989）拥有着一英寸超大底，另外还拥有着 5000 万像素的浮动长焦镜头和 5000 万像素的超广角镜头。

值得一提的是，目前小米 13 和小米 13 Pro 线上已经售罄，两款新品将于 12 月 14 日正式开卖。