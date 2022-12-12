曝 AMD Q4 为 RX 7900 XT / XTX 显卡出货 20 万个 RDNA 3 Navi 31 GPU，开售当天有三万公版卡

IT之家 12 月 12 日消息，据 Kyle Bennett，AMD Radeon RX 7900 XTX 和 Radeon RX 7900 XT 显卡单季度备货量可达 20 万，远远超过 NVIDIA 迄今为止为所有的 Ada Lovelace GPU 出货量。
据称，开售当天全球将会有超过 30000 张公版上架，因此其余的 GPU 很可能会出给 AIB 厂商，例如这几天一直在预热的蓝宝石、讯景、撼讯、华擎等。预计各大厂商将带来大量非公版显卡，预计会从 12 月中旬开始陆续开售。
AMD Radeon RX 7900 XTX 和 Radeon RX 7900 XT 显卡基于 RDNA 3 架构的 Navi 31 GPU，具有 48 个 WGP、96 个计算单元、12 个 SA 和 6 个 SE 的单个 GCD，这两款显卡将于明天正式开售，分别为 7999 元和 7399 元。
从统计数据来看，英伟达截至 11 月中旬的总出货量约为 160000 片 GPU，其中包括 130000 个 RTX 4090 (AD102) 和 30000 个 RTX 4080 (AD103) 芯片，预计这个数字现在已经超过 200000，但不管怎么说 RTX 4080 供应量都显著要比 RTX 4090 少，毕竟 RTX 4090 卖的更贵。
IT之家下面为大家提供 RX 7900 系列显卡参数：
旗舰型号 RX 7900 XTX 拥有 96CU，6144 流处理器，GPU 频率 1900-2500MHz，单精度性能可达 61TFLOPS。显存为 24GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 960GB / s，加上 96MB 无限缓存，等效带宽可达 3.5TB / s。显卡的 TBP 功耗为 355W，电源要求为 800W 起。RX 7900 XTX 公版长度为 287 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。
次旗舰型号 RX 7900 XT 拥有 84CU，5376 流处理器，GPU 频率 1500-2400MHz，单精度性能可达 52TFLOPS。显存为 20GB 20Gbps GDDR6，带宽可达 800GB / s，加上 80MB 无限缓存，等效带宽可达 2.9TB / s。显卡的 TBP 功耗为 300W，电源要求为 750W 起。RX 7900 XT 公版长度为 276 mm，2.5 槽厚，接口包括 DP 2.1、HDMI 2.1 和 USB-C。