曝 AMD Q4 为 RX 7900 XT / XTX 显卡出货 20 万个 RDNA 3 Navi 31 GPU，开售当天有三万公版卡

IT之家 12 月 12 日消息，据 Kyle Bennett，AMD Radeon RX 7900 XTX 和 Radeon RX 7900 XT 显卡单季度备货量可达 20 万，远远超过 NVIDIA 迄今为止为所有的 Ada Lovelace GPU 出货量。

据称，开售当天全球将会有超过 30000 张公版上架，因此其余的 GPU 很可能会出给 AIB 厂商，例如这几天一直在预热的蓝宝石、讯景、撼讯、华擎等。预计各大厂商将带来大量非公版显卡，预计会从 12 月中旬开始陆续开售。

AMD Radeon RX 7900 XTX 和 Radeon RX 7900 XT 显卡基于 RDNA 3 架构的 Navi 31 GPU，具有 48 个 WGP、96 个计算单元、12 个 SA 和 6 个 SE 的单个 GCD，这两款显卡将于明天正式开售，分别为 7999 元和 7399 元。

从统计数据来看，英伟达截至 11 月中旬的总出货量约为 160000 片 GPU，其中包括 130000 个 RTX 4090 (AD102) 和 30000 个 RTX 4080 (AD103) 芯片，预计这个数字现在已经超过 200000，但不管怎么说 RTX 4080 供应量都显著要比 RTX 4090 少，毕竟 RTX 4090 卖的更贵。