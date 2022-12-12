米哈游《云・原神》PC 平台公测现已开启，游戏进度与其他平台互通

IT之家 12 月 12 日消息，米哈游（miHoYo）原神官方今日发布公告称，《云・原神》PC 平台公测现已开启。

米哈游表示，《云・原神》是米哈游旗下的《原神》云游戏版本。采用实时云端技术，玩家无需下载完整《原神》包体，也可尽享高画质、高帧率游戏体验。

IT之家了解到，玩家通过米哈游通行证登录《云・原神》后即可在 PC 平台上体验《原神》游戏，游戏进度与其他平台互通。

官方公告显示，每个版本更新后，玩家在《原神》游戏内购买当期纪行所对应的珍珠之歌（128 元档），并在 7 天内使用同一米哈游通行证登录《云・原神》，即可免费获得价值 60 元的《云・原神》“30 日畅玩卡”。玩家可在领取畅玩卡后的 30 天内通过《云・原神》畅玩游戏，无需额外消耗米云币或免费时长。具体赠送细则如下：

每个版本更新后，尚未解锁当期珍珠纪行或珍珠之歌的玩家，在任意平台购买珍珠之歌后，在 7*24 小时内使用同一账号登录《云・原神》，即可领取价值 60 元的《云・原神》“30 日畅玩卡”。

已经购买当期珍珠纪行的玩家，通过购买纪行成歌解锁珍珠之歌后，在 7*24 小时内使用同一账号登录《云・原神》，也可获得《云・原神》“30 日畅玩卡”；

赠送的“30 日畅玩卡”将会在玩家登录《云・原神》后自动到账，若玩家当前账户内已有生效中的「畅玩卡」，则赠送的天数会自动累加到剩余有效时长中；

玩家需要在购买珍珠之歌后的 7*24 小时内使用同一账号登录《云・原神》激活“30 日畅玩卡”，逾期后“30 日畅玩卡”将失效且无法补发。

此外，若玩家在《云・原神》内登录《原神》并购买了珍珠之歌，赠送的“30 日畅玩卡”将直接在当前《云・原神》账户内自动激活。若玩家在《原神》游戏 3.3 版本更新后、《云・原神》PC 平台公测开启前购买了珍珠之歌，仍可于《云・原神》PC 平台公测开启后激活赠送的“30 日畅玩卡”；激活有效期仍为购买珍珠之歌后的 7*24 小时内。