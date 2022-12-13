消息称 SpaceX 正以每股 77 美元的价格出售股票，估值 1400 亿美元

北京时间 12 月 13 日上午消息，据报道，知情人士今日称，埃隆・马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司 SpaceX 正以每股 77 美元的价格出售其内部股票。

基于该价格，意味着 SpaceX 的当前估值约为 1400 亿美元。相比之下，数据服务提供商 PitchBook 的数据显示，今年 7 月份 SpaceX 的估值约为 1270 亿美元。

而上月有报道称，SpaceX 一直在与潜在投资者谈判，计划以每股 85 美元的价格进行新一轮融资，为公司估值逾 1500 亿美元。但随后，马斯克在 Twitter 上给予了否认。

对此，SpaceX 的代表尚未发表评论。

SpaceX 总部位于加州的霍桑市（Hawthorne），目前主导着美国的商业太空发射市场，为私营公司、美国宇航局（NASA）和政府其他机构提供发射服务，包括将宇航员送往国际空间站，以及私人太空旅游服务。

此外，SpaceX 还在建造“星链”（Starlink）卫星网络，以提供卫星互联网服务。马斯克此前曾表示，一旦现金流变得更可预测，“星链”服务很可能会被剥离上市。

去年 6 月，马斯克还表示，为了保持“星链”的市场竞争力，SpaceX 将需要投入 200 亿美元至 300 亿美元。