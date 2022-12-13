每月仅 166.6 元起：小米 13 系列手机明日开售 + 赠 PLUS 年卡

IT之家 12 月 13 日消息，小米在 11 日晚发布会上发布了小米 13 系列手机，包含小米 13、小米 13 Pro，并于当日晚开启预售，目前预售已售罄。

明日 10 点，京东小米 13 系列手机正式开售，现在预约，下单支持 24 期免息，加赠送京东 Plus 会员年卡（仅限 14 日）。

售价方面：

小米 13：

8GB + 128GB 售价 3999 元

8GB + 256GB 售价 4299 元

12GB + 256GB 售价 4599 元

12GB + 512GB 售价 4999 元

小米 13 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器、LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，配备 4642mm² 超大 VC 液冷散热，拥有 4500mAh 电池，DOU 续航 1.37 天，支持 67W 有线快充、50W 无线快充、10W 反向充电，还配备了小米澎湃电池管理系统。

影像方面，小米 13 搭载了“徕卡超色彩影像”，小米与徕卡共建色彩数据库，针对数百万张照片进行机器学习，还针对 4700 种场景逐一进行色彩模型布局。

小米 13 搭载三颗徕卡专业镜头：

主摄 | Ultra 同款的徕卡专业光学镜头，HyperOIS 超级光学防抖；

长焦 | 全新升级的徕卡长焦，75mm 经典焦段，f / 2.0 大光圈；

超广角 | 120° 广阔视角。

此外，小米 13 支持 IP68 防尘防水、立体声双扬声器、NFC、红外等，数字车钥匙支持更多品牌。

小米 13 Pro：

8GB + 128GB 售价 4999 元

8GB + 256GB 售价 5399 元

12GB + 256GB 售价 5799 元

12GB + 512GB 售价 6299 元

小米 13 Pro 同样搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，LPDDR5X 内存（8533Mbps）、UFS 4.0 闪存（3.5GB / s），《原神》原画质运行 30 分钟，平均帧率 59.9fps。

影像方面，小米 13 Pro 搭载三枚徕卡专业镜头，包括 1 英寸的 50MP 索尼 IMX 989 主摄，以及 50MP 超广角 + 50MP 长焦，其中 75mm 长焦采用 3P + 3P 浮动镜头模组，可 3.2 倍光学变焦，70 倍混合变焦，实现从近处 10cm 到远处无穷远皆可对焦。

小米 13 Pro 系列还支持 5G 双卡双通来电不断网、WiFi 体验提升、小米最大尺寸 X 轴马达、IP68 防尘防水。

下单支持 24 期免息，折合每月仅 166.6 元起，如果有需要但错过预售的小伙伴们，不要错过首发哦~

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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