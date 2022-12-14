微软表示已向 FTC 提供了一份关于《使命召唤》等游戏的“同意令”

IT之家 12 月 14 日消息，当地时间周二，微软总裁布拉德・史密斯表示，该公司已就备受争议的《使命召唤》向美国联邦贸易委员会签署具有法律约束力的同意令，向包括索尼在内的竞争对手提供“使命召唤”等其他多款游戏至少十年。

IT之家曾报道，昨日还有消息称微软为了推动 690 亿美元收购动视暴雪的交易获批，已同意授权竞争对手索尼以游戏订阅服务模式出售《使命召唤》游戏。

史密斯表示，他们早在上周美国联邦贸易委员会起诉微软之前就已经提出了这一邀约。史密斯在微软年度股东大会上也曾表示，他对 FTC 在起诉前没有花更多时间考虑同意这份提案而感到失望。

据路透社，美国联邦贸易委员会拒绝就史密斯的言论置评，但表示他们愿意考虑该提案。

今年 1 月，微软 Xbox 宣布豪掷 687 亿美元（约 4898.31 亿元人民币）收购游戏巨头动视暴雪。这笔交易引起了 PlayStation 制造商索尼的批评，理由是担心这家对手将获得《使命召唤》系列游戏的控制权，并推出独家内容。

除美国外，该交易还面临着多方面的审查，例如欧盟于 11 月启动了全面调查，而欧盟竞争监管机构表示将在 2023 年 3 月 23 日之前决定是批准还是阻止该交易。英国反垄断监管机构 9 月份表示，将展开全面调查。

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