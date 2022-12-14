OPPO Air Glass 2 双目智能眼镜亮相：重量 38 克

IT之家 12 月 14 日消息，今天 OPPO 未来科技大会 2022 举行，OPPO 第二颗自研芯片、首个健康概念产品以及安第斯智能云发布。

OPPO 新一代 AR 智能眼镜 Air Glass 2 亮相。采用 OPPO 研发的全球首款树脂衍射光波导镜片，重量只有 38g，可能是目前全球最轻最薄的双目智能眼镜。

IT之家了解到，搭载的 Spark 微型光机体积比上一代减小了 40%，可定制平光、近视和墨镜三种款式，能进行提词 / 语音翻译、导航 / 提醒和语音转文字功能，可以帮助听障人士更高效地进行日常交流。

今年 3 月，OPPO Air Glass 智能眼镜上市，OPPO Air Glass 一代采用单目分体式方案，定制镜架可以适配各种光学镜片，不论是否近视，都可以有自己的选择，使日常佩戴不再有障碍。主体重量不到 30 克，镜片厚度仅 1.3 毫米。镜片使用轻薄的衍射光波导技术，达到平均入眼亮度 1400 尼特的效果。单个像素仅 4 微米的硅基 Micro LED 显示屏最高亮度可以达到 300 万尼特。采用自研的 Spark 微型光机，仅有一粒咖啡豆大小，在不到 0.5 立方厘米的微小空间内，有 5 块定制的高解析增透光学玻璃，能够有效提升透光率减少杂光干扰。

性能方面，OPPO Air Glass 搭载骁龙 4100 可穿戴设备平台，配合随身充电底座，续航可达 10.5 小时。具体功能方面，OPPO Air Glass 支持天气提醒、日程提醒、演讲题词、实时翻译、步骑行导航。

OPPO Air Glass 提供四种交互方式，包括触控、语音、手势和头动操控，让用户能够根据使用习惯，自由地选择喜爱的交互方式：唤醒智能助手后，用户可通过语音进行眼镜的基础设置并使用基础功能；配对 OPPO Watch 时，用户可通过手掌的旋转、握拳等方式实现确认、取消以及应用卡片的切换；极具创新性的头动操控让用户只需轻轻低头，就可以打开通知信息；轻轻仰头，通知就能够收起，实现高效获取信息的新可能。

通过专用 App，OPPO Air Glass 可与支持 ColorOS 11 以上的手机、OPPO Watch 配合使用。只需在 App 中选择不同应用卡片，OPPO Air Glass 就能够提供来自该应用的信息通知。