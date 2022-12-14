OPPO 发布 OHealth H1 家庭智能健康监测仪概念产品：医疗级监测体温、心电、心率、血氧、心肺音、睡眠等

OPPO INNO DAY 未来科技大会 2022 于今日举行，健康业务品牌 OHealth 发布首个家庭智能健康概念产品 OHealth H1 。基于 OPPO 自研技术，OHealth H1 实现医疗级精度的体温、心电、心率、血氧、心肺音、睡眠六大健康体征数据监测。

同时，在安第斯智能云的赋能下，用户通过 OHealth App 能够实现家庭健康数据综合管理、远程听诊与视频问诊等远程医疗，为个人和家庭带来更专业、便捷的健康管理方案和医疗健康服务。

外观设计上，OHealth H1 整体采用弧线设计，形态简约圆润，尺寸与小号鼠标相当。平时可以静置于简约的磁吸充电底座上。

OHealth H1 集六大功能于一体，操作方式尽可能和用户习惯一致，提高产品的易操作性。此外，在传感器设计上，使用背面中心对称紧凑式布局，符合医疗测试标准的同时，还能够让用户在单面就可实现全部操作，大大降低使用门槛。

OHealth H1 家庭智能健康监测仪概念产品由本体和 OHealth App 两部分组成。得益于搭载全自研的核心硬件和算法，OHealth H1 支持医疗级精度的体温、心电、心率、血氧、心肺音听诊和睡眠监测。通过 OHealth App，用户还能对个人及家庭成员的健康数据进行综合记录和管理。

在体温测量上，OHealth H1 搭载热电堆传感器和 TOF 距离传感器，采用红外非接触技术进行体温测量。测量时，将产品对准额头后，1 秒出结果，测量误差为 ±0.2℃。对于有老人、婴幼儿等需要进行动态体温管理的家庭，这种非接触的测量方式不仅精准、便捷，更能避免对人体的伤害和交叉感染。

在心肺音听诊方面，H1 采用基于压电陶瓷传感器作为拾音部件的自研电子听诊器，OPPO 也是国内首家使用这一结构的电子听诊器的厂商。与国外主流的远程医疗听诊器相比，H1 听诊信号质量更优，频响曲线更平稳，可以更精准地帮助医生判断心脏及肺部病症。

在心电和心率测量方面，OHealth H1 采用了比穿戴设备面积更大的不锈钢电极，信号质量更好，房颤检测准确性更高，还将支持室早和房早识别。

在心律失常提示准确度方面，包括整体指标、单一心律失常灵敏度和特异度指标整体优于目前市面其他穿戴设备；在房颤提示方面，和静态心电图机的性能相近。心率提示区间也更加细化，除了高低心率外，还提示极度高、极度低心率。

针对血氧测量，OHealth H1 为用户提供 PPG 血氧测量方案。在使用产品时，用户只需将手指按压在凹槽中就能进行血氧测量。由于手指的毛细血管比手腕更多，所以相比手表测量血氧，H1 测量的数据更准确可靠，可达到主流医用血氧仪同等精度，也更适合作为医疗诊断的依据。

IT之家了解到，OHealth H1 还支持快速测量，用户只需一个动作，一次测量，就可以同时得到心电、心率、血氧三项体征数据。

此外，与手表、手环的睡眠监测功能相比，OHealth H1 实现零干扰、多维度睡眠监测。在高精度 IMU 惯性传感器加持下，OHealth H1 可以通过采集到的呼吸率、鼾声、体动等数据，结合算法处理，完成睡眠质量评估。用户无需佩戴手表或手环，只需将设备放置在枕边 20cm 以内，即可完成睡眠质量监测。

通过 OPPO 安第斯智能云，让 OHealth H1 同时具备了健康数据云端数据存储和管理能力，并构建了家庭健康云解决方案，提供低延时、高保真的心肺音远程听诊和视频问诊等功能。

在产品具体使用过程中，通过用户端 OHealth App，用户可以在同一账号下管理自身以及家庭成员的长期健康监测数据。同时还可以接入欧姆龙部分型号血压计，帮助用户管理血压检测数据。

在严格的用户授权下，医护人员可通过医生端 OHealth App 进行数据解读用户健康体征数据，并进行远程问诊。长期积累的数据，为医生在病情诊断、用药管理等方面发挥了重要辅助作用。同时，还能在云上构建出更完善的用户健康画像，进而为用户提供更多生活方式和医疗上的指导。