OPPO 推出“安第斯智能云”：CubeFS 安卓版带来无限云相册 / 随心办公空间

IT之家 12 月 14 日消息，在 OPPO 2022 年度未来科技大会（OPPO INNO DAY 2022）上，OPPO 正式发布安第斯智能云（AndesBrain）。

据介绍，OPPO 安第斯智能云是服务个人、家庭和开发者的泛终端智能云，致力于“让终端更智能”。作为 OPPO 三大核心技术之一，安第斯智能云提供端云协同的数据存储与智能计算服务，是万物互融的“数智大脑”。

OPPO 表示：“安第斯是地球上最长的山脉，它所形成的天然屏障改变了周边生态，表达了 OPPO 以强大的智能云赋能终端、革新体验的决心。”

OPPO 已完成全球混合云基础设施建设、技术平台打造与核心能力布局：

在应用（SaaS）层，提供包括智能推荐、智能交互，具身智能服务等解决方案，支持多端设备一致性体验与多场景的应用与服务创新。

在平台（PaaS）层，构建了包括端云数据存储、端云机器学习、端云实时渲染、智能对话、硬件仿真与安全隐私等六大平台能力。

在基础设施 (IaaS) 层，是全球混合云基础设施。2022 年 OPPO 全球首个自建数据中心投产使用，位于东莞的 OPPO 智能云（大湾区）数据中心创新性实施全链路减碳方案，实现 100% 绿电，整体零碳排；液冷单元 PUE 低至 1.15；采用先进 GPU 训练集群和互联架构，可支撑千亿超大模型预训练。

IT之家了解到，OPPO 提供基于 CubeFS 解决方案。CubeFS 是由 OPPO 主导运营，CNCF（云原生基金会）托管的国内首个开源云原生分布式存储项目。CubeFS For Android 作为其中的一个模块，通过将云端文件系统嵌入到终端 OS 层，可以无限拓展存储空间，用户更换设备时无需迁移备份，在不同设备上也可以实现一致性体验。

CubeFS For Android 有两个重要应用场景：

OPPO 无限云相册：OPPO 将全面升级存储空间、提升多模态搜索能力与主动推荐服务。即便是 5000 万像素的照片与 4K 超清视频也可安心存储，拥有更精准的搜索与更精彩的回忆相册生成体验。

随心办公空间：在获得用户授权的前提下，分散在不同终端、不同应用里的文件自动上云，多格式文件即点即开与多设备一致性办公体验。

OPPO 端云机器学习系统 StarFire 推动小布向生成式 AI、具身智能进化。从被动服务向主动建议升级、从单一场景向全局智能升级、从辅助工具向生活助手升级，并进一步向生成式 AI、具身智能等技术战略方向演进。

小布作画：基于端云机器学习平台训练形成生成式 AI 能力，推动内容创作范式从 PGC、UGC 向 AIGC 转变。

小布家庭机器人：作为具身 AI 的典型代表，除了提供更为人性化的设计，在技术上，它拥有包括语音、视觉、触控、行为、环境等在内的多模态交互能力，以及健康关怀、远程通信与居家陪伴等多场景服务。

OPPO 端云实时渲染引擎帮助用户构建超写实数字人、3D 虚拟空间。

OPPO 打造 Andeverse 端云实时渲染引擎，通过云侧实时渲染与超低时延串流技术，在端侧实现轻量化接入，用户无需被终端性能与成本所约束，构建数字分身与 3D 虚拟空间。

OPPO 超写实数字人：云端进行高精度人体建模，百万面建模，以骨骼绑定、仿生的驱动算法以及实时动作捕捉、小于 30ms 的超低时延的实时渲染、小于 50ms 的高清画质推流等一系列的技术栈的串联，让内容创作者无需高配置的电脑，仅需普通的笔记本即可边画图边渲染，让人人都可以拥有自己的数字分身，为数字原住民提供新的社交和服务范式。超写实数字人将开放给广大创作者，为用户在数字人直播、智能客服等应用场景中提供服务。

OPPO 智能云（大湾区）数据中心 3D 虚拟空间： 通过云端建模、摄像头空间扫描等，实现对机架服务器设施、UPS 不断电系统等现实空间的完整复刻，可以帮助 OPPO 开创性实现线上巡检，极大提升工作效率。

OPPO 介绍，安第斯智能云的使命是让终端更智能，不断重构存储体验、增强 AI 服务并探索虚实融合未来。