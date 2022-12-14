正确理解 USM 锐化和明度锐化的方法

USM 锐化是在修图流程中经常使用的功能，用于强化物体边缘细节，但是在锐化的过程中也会影响画质，本次教程为大家讲解锐化的参数效果和明度锐化方法。

这是 Photoshop 里的 USM 锐化，在“滤镜”的锐化里面，是常用于对画面各部分物体边缘的强化，比如人眼，头发，动物羽毛，风光中各部分的纹理细节。

在界面里有三个调整参数“数量、半径、域值”，这三个参数具体负责什么样的效果，下面来一起看看：

1、数量

这是锐化之前的样子。

这是数量 300 的效果

这是数量 500 的效果

从效果中可以看出，锐化其实就是增加边缘的反差，“数量”这个参数是负责反差的强弱，数量越大，反差越强，锐化越明显。

2、半径

数量和阈值不变，半径 10

数量和阈值不变，半径 50

从效果中可以看出，“半径”这个参数是负责反差的范围，半径越大，锐化的范围越大，对物体表面影响也会增加，从边缘扩散到表面。如果我们只想锐化边缘纹理，不想影响表面，半径就不要过大。

3、阈值

数量和半径不变，阈值 10

数量和半径不变，阈值 50

阈值是对各部分边缘像素的判断指标，用阈值来划定会被应用锐化效果的像素范围，用色彩的明度作为指标，比如阈值是 10，那边缘的像素之间如果明度差距小于 10，就不会被应用效果，只有像素之间明度差距大于 10 的部分才会被应用锐化。所以阈值越大，被应用锐化的范围越小。

阈值和半径的区别是，半径是单纯在距离上的范围大小，阈值是以颜色明度作为依据，对范围的影响和半径不一样。通常在修图的时候，阈值在 2 到 10 之间。

明度锐化

我们上面我们是以黑白的边缘作为案例，演示的锐化效果，在黑白的效果中，锐化只会增加边缘反差，不会对颜色产生影响。

但是如果换成彩色图片呢？

这是未锐化的

这是 USM 锐化后

锐化后，在彩色图片的边缘，会出现其他颜色的溢出，比如这里溢出了青色，这样非常影响图片的色彩纯净度。

所以我们为了解决色彩溢出的问题，就需要进行明度锐化。

先盖印一个观察图层，然后在上面菜单栏选择模式里面的“Lab 颜色”

会有个提示，我们选择“不拼合”

在通道面板，勾选明度，把其他通道前面的小眼睛关闭。

然后再选择 USM 锐化，进行合适的锐化参数调整。调整完成后，把模式从 Lab 换回 RGB 即可，就恢复了彩色，但是此时已经没有颜色溢出的问题了。

明度锐化后，边缘只是反差的改变，没有其他杂色溢出。

我们绝大部分的图片都是彩色的，所以在 USM 锐化时，先做明度处理，得到最好的画质。并且一定记得锐化是主要对画面各物体边缘进行强化，对表面的影响不大，如果想强化表面，可以用高反差保留或 nik 插件。

本文来自微信公众号：影叶的光色世界 （ID：wangyikai-2016），作者：影叶