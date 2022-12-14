RISC-V 成功运行安卓 12，阿里平头哥公布融合新进展

北京时间 12 月 14 日早晨，在 2022 RISC-V 国际峰会上，阿里平头哥展示了 RISC-V 架构与安卓体系融合的最新进展：基于 SoC 原型曳影 1520，RISC-V 在安卓 12（AOSP）上成功运行多媒体、3D 渲染、AI 识物等场景及功能。这意味着安卓系统在 RISC-V 硬件上得到进一步验证，两大体系融合开始进入原生支持的应用新阶段。

在大部分基础功能成功实现后，RISC-V 与安卓的融合进入应用验证领域，面临更多模块缺失、接口不一致等技术和系统挑战。比如在车载场景中，硬件层需重新设计总线以支持多路输入，系统层要兼容外设硬件、满足更高安全需求，应用层还需打通和协调多个车载子系统。

“为更好补齐两大系统融合的生态短板，平头哥着重在测试、性能优化及开源协作等方面推进根本问题的解决。”RISC-V 国际基金会安卓技术组（Android SIG）主席、平头哥技术专家毛晗说。

据他介绍，平头哥修复及澄清了 28% 的 CTS 和 57% 的 VTS 测试用例集，用例通过率大幅提升至更稳定的 89% 及 78%，使得测试完成从单位模块到整体系统的飞跃；针对安卓系统里的 Bionic、Art 和图片编解码等关键原生功能，平头哥通过软硬一体优化，最高提升 60% 的性能。

基于曳影 1520，平头哥实现了从底层硬件到安卓系统再到上层应用的完全打通，相关成果 demo 在 2022 RISC-V 国际峰会上首次演示：一个 demo 视频演示多路编解码能力，编码时长从每帧 100ms 大幅压缩到 5ms；另一个 demo 演示高性能 3D 渲染，提升了两大体系融合的性能天花板。

▲ 平头哥演示 RISC-V 与安卓融合新进展

“在完成 RISC-V 与安卓 10 系统的兼容、安卓 12 系统的深度验证后，平头哥推动两大体系融合挺进第三阶段：让 RISC-V 得到安卓原生支持，真正进入安卓系统上游代码，实现更多预编译组件和系统镜像的稳定编译和输出，推进两大体系的协同演化。”毛晗介绍说。

据了解，今年 6 月，谷歌与平头哥达成公司层面的贡献者许可协议；10 月，安卓 AOSP 社区接收来自平头哥的全球首批 RISC-V 补丁。目前，平头哥已提交 80 个 RISC-V 技术补丁，其中 50 个被吸纳入安卓 AOSP 原生系统中去，是两大体系融合的关键推动者。