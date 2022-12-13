无畏 RISC-V 来势汹汹，Arm 高管称竞争是好事

IT之家 12 月 13 日消息，据台媒 TechNews 报道，面对 RISC-V 积极开疆拓土，Arm 策略与行销执行副总裁 Drew Henry 在媒体分享会上表示，要正向看待良性竞争，而 Arm 长期建构下来的硬件效能、软件及开发工具所形成的庞大生态系是最大优势，也能满足产业需求。

▲ 图源 Arm

Drew Henry 表示，随着数据中心需求急剧增加，加上自动驾驶汽车、AI、物联网等新兴应用崛起，市场对于运算能力的要求越来越高，这也使得摩尔定律备受挑战。如今要靠单一技术延续摩尔定律是很困难的，因此 Arm 通过 IP、软件等方式使摩尔定律能在不同领域继续延续下去，让运算最佳化。

而谈到来势汹汹的 RISC-V 时，Henry 笑道“我喜欢竞争”，并希望大家正向看待良性竞争，认为竞争是件好事，让产业更清楚知道什么事情是重要的。

Henry 也强调，对于运算而言，要让软件服务、应用程序在任何平台都能顺利运行，这是非常重要却也困难的一点，Arm 架构已经实现了这点。Arm 的硬件、软件和开发套件等有着很好的兼容性，能在任何 Arm 生态的平台上运作，这是巨大的优势，同时也能满足行业需求。

另外，Henry 指出，现在全球半导体产业游戏规则已改变，但并不影响 Arm 运营。规则虽然已经改变，但运算的难题依旧存在，而 Arm 是 IP 供应商，客户遍及美国、中国、欧洲等地区，未来会在符合国际最新规范的基础上，依照客户需求，提供 Arm 架构解决方案，不会改变现有商业模式。

IT之家了解到，今年 7 月，RISC-V International 的首席执行官 Calista Redmond 在嵌入式世界展览会上透露，市场上已经有 100 亿颗 RISC-V 核心。

此外，越来越多的科技企业或部门正在选择 RISC-V，美国知名 RISC-V 芯片设计厂商 SiFive 公司今天宣布，其已被美国国家航空航天局 (NASA) 选中，为其下一代高性能航天计算 (HPSC) 处理器提供核心 CPU。

半导体产业分析机构 SemiAnalysis 分析师 Dylan Patel 表示，苹果正将其嵌入式芯片核心指令集从 ARM 架构的转向 RISC-V 架构，谷歌也将在 TPU 上应用来自 SiFive X280 核心的部分设计。

《Arm 高管：我们尊重 RISC-V，但它还不算竞争对手》