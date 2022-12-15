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11 月中国手游海外收入排行：米哈游《原神》第一，《使命召唤手游》第二

2022/12/15 10:38:23 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 12 月 15 日消息，Sensor Tower 今日发布了 2022 年 11 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜单。

数据显示，11 月 2 日米哈游《原神》迎来 3.2 版本更新，随着新角色、剧情和活动的上线，该游戏单日流水迎来新一轮峰值，本期海外收入环比增长 21%，蝉联 11 月出海手游收入榜冠军，并位居增长榜榜首。

报告指出，随着游戏版本更新和第 10 赛季的推出，腾讯和动视暴雪联合推出的《使命召唤手游》本期海外收入环比增长 20%，排名上升 3 位至第 2 名。自 2019 年 10 月上市以来，该游戏在海外的总收入已突破 16.6 亿美元（约 115.37 亿元人民币）。

IT之家了解到，2022 年 11 月中国手游海外收入前五位包括《原神》《使命召唤手游》《Puzzles & Survival》《PUBG Mobile》《State of Survival》

▲ 图自 Sensor Tower，下同

11 月出海手游下载方面，Potato Games Studio 旗下音乐手游《Piano Star: Tap Music Tiles》延续 10 月强劲的增长势头，11 月海外下载量再度增长 115% 至 1200 万，跃居本期出海手游下载榜榜首。

Sensor Tower 表示，随着世界杯的举行，Real Freestyle Soccer 旗下体育手游《Soccer Super Star》本月下载量突破 1000 万次，环比提升 47%，排名上升 3 位至榜单第 2 名。

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关键词：米哈游原神使命召唤手游

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