小米 13 限量定制色今日开售：黑色金属中框 + 特制熏黑 LOGO，4999 元

IT之家 12 月 16 日消息，小米 13 系列于 12 月 11 日发布，包括小米 13 和小米 13 Pro 两款机型。除 12 月 14 日发售的黑色、白色、旷野绿、远山蓝版本外，小米 13 限量定制色将于今日上午 10 点在小米商城正式发售。

IT之家了解到，小米 13 限量定制色包括烈焰红、宝石蓝、飓风黄、丛林绿、水泥灰等五款配色，仅提供 12GB+512GB 版本，拥有黑色金属中框和特制熏黑 LOGO，售价 4999 元。

屏幕方面，小米 13 采用 6.36 英寸四等边柔性直屏，拥有 1.61mm 窄边框和 93.3% 屏占比，采用 E6 发光材质，峰值亮度 1900nit，支持全局 120Hz 高刷，应用还能逐一单独设置，支持 DC 调光。

配置方面，小米 13 搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器、LPDDR5X 内存和 UFS 4.0 闪存，配备 4642mm² 超大 VC 液冷散热，拥有 4500mAh 电池，支持 67W 有线快充、50W 无线快充、10W 反向充电，还支持 IP68 防尘防水、立体声双扬声器、NFC、红外等。

影像方面，小米 13 前置 32MP（豪威 OV32C），后置 50MP 主摄（索尼 IMX800，1/1.49 英寸，OIS）+ 12MP 超广角（豪威 OV13B10）+10MP 长焦（三星 S5K3K1，OIS）。