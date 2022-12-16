直方图的查看和应用技巧

原文标题：《基础知识：直方图怎么看，如何用直方图判断准确曝光？》

直方图，无论是在前期拍摄，还是在后期修图，都能见到它。

直方图的作用也很大，准确监测曝光数据，防止过欠或过曝，帮助摄影师定调。

今天来讲一下直方图到底是干什么用的。

在拍照时，可以打开 相机或手机里面的直方图，修图时 ps 中也有实时的直方图，今天来讲一下直方图到底是干什么用的。

简单地说，直方图就是用来表示曝光情况的，就像是给照片做了 CT，直方图就是这张照片的准确报告。刚学摄影时，曾经有一次在外面拍照，在强烈的阳光下相机屏幕很暗，当时看着曝光正常的照片，回去后发现偏暗。如果拍照时能打开直方图，就会立马 发现照片偏暗的问题。

01、如何查看直方图

直方图的横轴表示亮度，最左侧表示黑色，越往右越亮，最右侧表示白色。

纵轴表示像素数量，位置越高，表示像素越多，也就是面积越大。

我们来看几个特别夸张的图片，以及它们的直方图。

下面这张图片非常暗，大面积是黑色，只有少量的高亮区域。再来看看它的直方图，数据集中在左侧（暗），右侧（亮）则很少，恰恰说明了照片中的暗调区域多，亮调区域少。

下面这张图片有暗有亮，从黑到白过渡均匀，所以直方图从最左侧一直到最右侧都有，而且高度过渡也很均匀。

下面这张照片，对比度比较小，有点灰蒙蒙的 ，所以直方图的左右分布比较集中。

我们增加了照片的对比度，照片变的更加通透，如果对比度太大了，像下图这样，直方图就会左右各有一个山峰，中间变成了山谷。

学会了直方图的观察方法，只是第一步，如何在实际拍摄和修图中使用直方图呢，我们接着往下看。

02、直方图的实际应用

获得正确曝光

究竟什么样的曝光才算是正确的曝光，这事儿没有绝对的说法，但是一般来讲，一张照片的曝光会有高亮区域，会有中间调区域，也会有暗部区域。

监测曝光溢出

一般我们不能让照片中出现纯黑或纯白的区域，这种曝光太过极端，而且一定是没有任何细节的。好的照片都追求细节，最暗的地方仔细看，也能看到一些细节，而不是纯黑色。在拍照时，为了后期能够修正曝光，我们也要避免照片中的曝光超出相机宽容度变成纯白色或者纯黑色。

例如下面这张照片，太阳非常刺眼，已经变成纯白色了。在直方图中，最右侧已经顶边了。直方图的左侧和右侧最好不要顶边，留有一定的空间更好。

03、画面影调

照片的影调，也会影响着照片的情绪。

可以按照亮度面积分成 3 类，高调、中调、低调。高调照片以浅灰色和白色为主，会给人以明朗、纯洁、轻快的感觉，直方图集中分布在右侧。低调的照片以深灰色和黑色为主，给人以凝重、深邃、庄严和刚毅的感觉，直方图集中分布在左侧。中间调介于两者之间，是一种中规中矩同时非常普遍的影调，直方图集中分布在中间，两侧递减，像一个山峰。

也可以按照亮度的跨度，分成长调、中调、短调，与上面的 3 种分类组合后得到 9 种影调，拿高调距离，可以细分为高长调、高中调、高短调。长调的直方图往往会从左延伸至右，中调往往只占直方图横轴的 2/3，短调则只占 1/3。

本文来自微信公众号：摄影研修社 （ID：shoujiPhotography），作者：张小张