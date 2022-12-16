蔚来 ET7 / 电动超跑 EP9 等亮相瑞典电动车展

IT之家 12 月 16 日消息，蔚来表示，在近期举行的瑞典电动车展 (eCarExpo) 上，带着三款最新车型 ——ET7、EL7 和 ET5，以及传奇电动超跑 EP9，向用户展示蔚来的产品、技术及服务体验。

蔚来瑞典表示：“ EP9 是蔚来的第一款车、一台打破世界纪录的电动超跑，奠定了量产车型的高性能基因”。

蔚来瑞典称，在 Varberg 的第一个换电站已经开启运营，在 Täby 的蔚来空间也已投入使用。蔚来已经开始向瑞典用户交付 ET7，也将继续为瑞典用户带来更多新车型。

在配置上，蔚来 ET7 最大续航里程超过 1000 公里，搭载 150kWh 固态电池，全系标配智能空气悬架和动态阻尼控制，搭载 4D 智能车身控制，风阻系数低至 0.23Cd，百公里加速仅 3.9s，100-0km / h 制动距离仅 33.5m。

此外，蔚来 ET7 拥有智能无框电吸门与 Double-dash 日间行车灯，采用悬浮式屏幕设计、拼色双辐方向盘设计，搭配隐藏式智能出风口，同时搭载 NAD 蔚来自动驾驶技术与 ADAM 蔚来超算平台，支持 UWB 数字钥匙和智能钥匙。

2016 年 11 月，蔚来汽车在英国伦敦发布 NIO 蔚来品牌 LOGO 及旗下首款车型蔚来 EP9。该车定位为一款纯电动超级跑车。蔚来 EP9 搭载 4 台高性能电机以及 4 个独立变速箱，能够输出 1360 匹马力的动力，0 到 200 公里加速 7.1 秒，极速 313KPH。

IT之家了解到，蔚来 EP9 发售价为 120 万美元（约 836.4 万元人民币）。首批 EP9 共有 6 辆，分别赠与蔚来汽车的 6 个主要投资人：蔚来创始人兼董事长李斌、车和家创始人李想、京东集团 CEO 刘强东、小米科技 CEO 雷军、腾讯公司 CEO 马化腾和高瓴资本创始人张磊。