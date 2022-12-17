2022 年即将过去。

这一年，新能源汽车年度销量增长率达到 90% 左右。即将开始的 2023 年，则被称为“智能汽车竞争元年”。这时候，无论车企还是云厂商，把目光都瞄向了智能汽车最为重要的工具 —— 汽车云。

在新能源汽车智能化下半场，数据逐渐成为了汽车新的“燃料”。如何高效挖掘并利用数据的价值，对车企十分关键。数据的挖掘与处理，离不开强大的算力，其重要性，从某种程度上看，相当于电动化上半场的锂资源。

数据挖掘与处理离不开云的支撑，算力也来源于云计算，汽车云成为智能化下半场的关键所在。2022 年，汽车云的发展速度就十分快，据《21CBR》，当年收入预计是 2020 年的 2.5 倍。

从云计算行业来看，汽车云已成为广大云厂商的必争之地。2022 年下半年，阿里、腾讯、华为、百度等云厂商，均以各种形式“刷新”了其汽车云战略。

本文试图讲解三个问题：

1.汽车云到底有多重要？

2.汽车云市场有多大？

3.汽车云行业的玩家有哪些？

重要性

2023 年，将是新能源汽车智能化竞争的元年。在智能化时代，无论是智能座舱，还是自动驾驶，所产生的车端数据量都会呈现指数级上升。据 Garner 估计，自动驾驶时，激光雷达、摄像头等各种传感器“观察”道路时，每天至少产生 4TB 数据。车企面对这些数据，需要找到存储与处理的方法。

在没有完全商业化落地的测试阶段，因为涉及车辆不多，处理数据尚不成为大问题。一些自动驾驶公司，甚至会用硬盘将数据拷贝，然后再进行数据挖掘。但是，一旦测试车辆达到一定规模，就需要建设数据中心来支撑存储、算力需求。而一些有远见的公司，已经走上了自建超算中心（私有云）的道路。

譬如，2022 年 8 月，小鹏汽车宣布建成国内最大的自动驾驶智算中心“扶摇”，专用于自动驾驶模型训练的数据处理，其具备 60 亿亿次浮点运算能力。而特斯拉发布的超级计算机 Dojo，运算能力达到了 exaflop 级别，即每秒百亿亿次运算，被马斯克称为“如野兽一般”。

自建私有云的做法，有利于车企掌握核心数据以及全流程算法技术能力，打造产品差异化。但是，这种做法只适合 IT 实力较为强劲的车企，譬如造车新势力，且难度大、耗时长，关键是成本高。

从成本上看，一辆智能汽车一年产生的数据大约为 1PB，单就存储，就需要 28 个 36TB 的移动硬盘。一个 36TB 的移动硬盘均价为 6000 元，总成本为 16.8 万元。因此，年销量 10 万辆智能汽车的车企，一年的数据存储成本能达到 168 亿。据媒体报道，某外资新势力车企自建超算中心，仅硬件耗资就高达 1.4 亿美元。如果算上运营维护、价值挖掘等花费，成本还要上升。

自建私有云的车企，未来随着旗下智能汽车持续批量上市，将面对越来越大的数据存储和高算力需求，就不得不不断扩容私有云，对硬件和资源的迭代要求大，势必又要追加投入。

因此，强劲的算力，数据管理能力强大的公有云，以性价比的优势，成为很多新能源车企的重要选择。即使小鹏打造的私有云“扶摇”，也是基于阿里云智能计算平台建设的。

（截图于阿里云官方微博）

市场规模

“汽车上云已是确定性趋势。”百度智能云汽车行业解决方案总监近期对媒体表示。

以蔚来、小鹏、理想为代表的造车新势力，在智能化方面有着较大竞争优势，它们对挖掘利用汽车运行过程中的交互数据，有着大量需求。相较于私有云的建设，它们前端的数据采集、数据标注，后端的数据服务这类活计，更愿意交给性价比高的公有云厂商来做。

目前，汽车云正加快对头部车企的覆盖，国内销量 Top15 的车厂中，13 家都是云厂商的客户。

另据国家发改委预计，2025 年中国的智能汽车渗透率达 82%，数量将达到 2800 万辆；2030 年将达到 95%，约为 3800 万辆。随着智能汽车渗透率不断上升，汽车云的需求也会越来越大。未来，汽车云这块大蛋糕增长迅速。

首先，在智能驾驶、车路协同方面，车企的云服务需求增长确定性强。

全自动驾驶时代，每辆汽车每天产生的数据量，即高达 4TB。而且，智能汽车的自动驾驶级别每提升一级，算力需求至少提升十倍，其对云服务的需求也随之更大。而在自动驾驶时代，云计算的作用也十分巨大，甚至有人喊出：“谁能高效低成本地挖掘数据价值，谁就能成为竞争的王者。”

其次，车企持续数字化转型，也会产出大量数据需求。

新能源车企内部，同样蕴含大量的云服务机会。譬如，汽车制造环节，就是数字化转型的“洼地”，大量数据停留在企业本地服务器或机房，没有上云做深度的价值挖掘。未来，对这些数据进行挖掘与处理，将大有可为。

其三，汽车云服务更助力车联网孕育出新业态。

智能网联时代，云服务使得车企与用户的链接不再止步于交易的结束，将持续为车企创造了价值和收益。譬如，汽车云可以为车企推动远程诊断、道路救援、故障监控、状态检测、OTA 云服务、UBI、二手车评估等应用场景，获得更大收益。

（截图于《汽车云服务白皮书》）

那么，未来汽车云的市场规模具体有多大？

从车企角度看，沙利文数据显示，单就 2021 年，国内规模较小的车企，汽车云等方面的年度预算在 1000 万元左右，而集团级大型车企预算在 5000 万元左右，且呈现较快增长局面。据“汽车之心”对某汽车集团信息技术部 VP 的采访，该公司的公有云采购规模连年大幅增长，单是云存储这一块，2022 年预算比 2021 年增长 30% 左右，云计算增长了 26%。

从总体数据看，据 21 世纪经济报道，2022 年，全国汽车云市场的总体收入，预计是 2020 年的 2.5 倍。另据《2021 年中国汽车云市场追踪报告》显示，2021 年汽车云行业整体市场规模高达 335.2 亿元；到 2026 年，这一数字将扶摇直上，达到 800 亿元，三年上升近 3 倍。

（注：LaaS、PaaS、SaaS 是汽车云的三种服务形式）

汽车云市场，也是目前国内云厂商的重要业务增长点。

进入 2022 年，中国云厂商告别高增长时代，进入发展的天花板。阿里云、华为云、腾讯云等头部云厂商的收入增速普遍从去年的 50%-60% 降至 20% 以下。正在崛起的汽车云市场，毫无疑问是这些云厂商的一个看得见的蛋糕。

玩家

近期，云服务厂商都针对汽车云服务刷新了自己的方案。

2022 年 9 月 6 日，百度针对汽车行业正式推出集团云、网联云和供应链协同云三朵云，阿里云和小鹏汽车联手落成驾驶智算中心“扶摇”则发生在 2022 年的 8 月。2021 年 11 月，腾讯云官宣推出汽车云，2022 年 6 月又宣布战略升级，提出“车云一体化”。2021 年 6 月，字节跳动也组建了汽车云团队。华为更是押注汽车赛道，已经构建了自动驾驶云服务一栈式服务，形成造、产、供、销、售后、应用的一体化方案。

百度、阿里、腾讯、字节跳动、华为等头部云服务大厂，全部入局汽车云。不止大厂，据不完全统计，国内外云厂商明确推出汽车云的，目前已超过 12 家。

据沙利文的数据，华为云、阿里云、百度云、腾讯云四家位于第一梯队，占据近 70% 的份额。具体到汽车云的各个领域，在自动驾驶领域，华为云占比 26.9%，阿里云 16%，腾讯云 15%；在车联网领域，华为云 20.2%，阿里云 18.9%，腾讯云 18.3%；在车路协同领域，华为云 24%，百度云 22%，阿里云 18%。

具体来看，华为云早在 2014 年便成立了“车联网实验室”，较早面向智能网联电动汽车等应用场景储备技术，具有先发优势。而且华为具有“造车经验”，因此优势较大。2022 年 5 月，华为云宣布，已经拿下中国汽车云市场第一名。

百度云一直致力于智能汽车发展，在自动驾驶等方面具备优势。目前，百度的“三朵云”就分别致力于建立车企自身的数字化底座，打通车企和上下游配套企业，并提供智能云解决方案。

阿里在自动驾驶、CAE 仿真等方面积累了很多成熟的经验，而且已经落地了“小蛮驴”、以及自动驾驶卡车等产品，阿里和上汽合作开发的智己智能汽车，也是阿里云重点赋能的产品。

腾讯云针对车企，通过微信 + 企业微信的社交生态与腾讯出行服务小程序，可以将一整套自研产品装进智能座舱等车端场景内，建立数据驱动的闭环，以形成云端、车端与移动端的一体化，降低车企的迁移成本。

火山引擎汽车云的目标是在 2025 年追赶腾讯。业务布局方面，虽然火山引擎推出了智能驾驶云、智能座舱云与智能营销云，但其重点放在了营销云上，从而达到差异化竞争的目的。

总之，面对即将蓬勃发展的智能汽车市场，云厂商可以摸着汽车产业过河，进入到一个更加深邃的实体经济数智化大海中，大幅提高营收能力。不过，云厂商要获得新能源车企的绝对信任，还是一个问题。

新能源车企对自身的核心技术保密要求甚高，这提高了车企全盘接轨公有云服务的难度。另外，数据保护也是云厂商需要面对的“一道坎”。新能源汽车所采集的数据储存在云端，若是缺乏有效保护，很可能因网络攻击而丢失或泄露，从而侵犯用户隐私。

全文参考

[1]《从上云到入云，云服务赋能汽车产业智能网联升级》白皮书，安永、华为

[2]《2021 年中国汽车云市场追踪报告》，头豹研究院、弗若斯特沙利文

[3]《汽车云，四国杀》，光子星球

[4]《汽车云，自动驾驶的隐秘战场》，汽车之心

[5]《汽车云的“无限游戏”》，财经无忌

[6]《华为、阿里、腾讯、字节等巨头入局汽车云，汽车云的春天来了？》，谈擎说 AI

[7]《阿里云为什么“飘不动”了？》，雪豹财经社

本文来自微信公众号：车百智库 （ID：EV100_Plus），作者：陈重山，编辑：阿峰，排版：胖虎